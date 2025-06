Sorpresa en Argentina: Diego Valdés firma con Vélez Sarsfield pese a las dudas que dejó en los exámenes médicos

Diego Valdés se transformó en refuerzo de Vélez Sarsfield. Este sábado, durante la tarde, el jugador formado en Audax Italiano posó con la camiseta oficial del elenco que alguna vez defendió Waldo Ponce, entre otros chilenos.

El jugador chileno, de 31 años, proviene del América de México y suscribió un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027. El futbolista llegó en condición de libre, tras haber rescindido su vínculo con las Águilas.

“Me convenció la conversación que tuve con los entrenadores (Guillermo y Gustavo Barros Schelotto) y la gente del club. Además, (Claudio) Baeza me habló muy bien de la institución, de la ciudad. Estoy contento de portar esta camiseta y ojalá me vaya muy bien”, señaló el volante.

La alegría, sin embargo, no fue total. Según reportes argentinos y mexicanos, el mediocampista no superó los exámenes médicos de manera satisfactoria. Si bien no está lesionado, los exámenes arrojaron indicadores de que el chileno no está al cien en lo físico. Más allá de eso, el club anunció la contratación del jugador, pese a que será sometido a nuevos exámenes para someterlo a un plan de recuperación.

Su paso por México

El capítulo azteca de la carrera del exaudino partió en 2016, cuando se vinculó al Morelia. Sus buenas campañas lo llevaron, posteriormente al Santos Laguna, donde se convirtió en figura, entre ese año y 2018. El siguiente fue el principal salto: lo adquirió la poderosa escuadra del América. Su notoriedad fue tal que llegó a convertirse en el sueldo más alto de un equipo plagado de figuras.

Sin embargo, en los últimos meses, la relación se fue debilitando, al punto de que el jugador comenzó a explorar opciones que le ofrecieran mayor continuidad, incluso resignando notoriamente sus posibilidades económicas. El club crema le puso un indecoroso cartel: transferible.

Sin embargo, el seleccionado de la Roja evitó entrar en disputas. Al momento de despedirse, el chileno agradeció a Las Águilas y negó cualquier quiebre con la directiva.

“Un poco triste, pero nos vamos felices de que pudimos conseguir muchas cosas en México. Dejar gente, gente conocida, amigos, no por el futbol, que acá fueron muchos momentos importantes que viví. Es más lo que uno deja como la casa, amigos, conocidos, la gente que trabajó conmigo. Espero que podamos reconstruir esto rápido a donde nos vamos y que salga todo bien”, dijo en diálogo con TV Azteca.

Además, negó algún problema o quiebre con el club que deja: “Me voy tranquilo. En su momento se hablaron muchas cosas que no son reales, pero me voy tranquilo y feliz de haber logrado muchas cosas con el América”. Y de su fichaje en Vélez Sarsfield se mostró ilusionado: “Habían muchas chances, de quedarme aquí también (en México), pero esta es una decisión más familiar. Hubo acercamientos de equipos de Brasil, pero queremos estar más cerca de nuestra gente en Chile. Es un lindo torneo allá en Argentina y un nuevo reto para mi carrera”.

En Chile hubo un interesado por ficharlo: Universidad Católica. Los cruzados sondearon al entorno del jugador, manifestando la intención de incorporarlo de cara al segundo semestre, con la finalidad de fortalecer la estructura que ya tiene a su cargo Daniel Garnero.

Hubo un par de reuniones en los que los cruzados establecieron esa intención. No eran, por cierto, el primer equipo nacional que había puesto sus ojos en el futbolista. A comienzos de temporada también hubo tímidos acercamientos de Colo Colo.

Sin embargo, las tratativas no avanzaron. En Las Condes nunca emitieron una propuesta formal, que incluyera cifras, para quedarse con el jugador. En ese escenario, el entorno del futbolista optó por avanzar con la escuadra transandina, una opción que le resultaba atractiva a Valdés desde todo punto de vista.