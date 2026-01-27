Colo Colo amarra al reemplazante de Lucas Cepeda: ByN se reúne para sellar el fichaje de Lautaro Pastrán

Colo Colo está a solo detalles de asegurar su quinta incorporación para la temporada 2026 de la Liga de Primera. Tras la partida de Lucas Cepeda al fútbol español, la dirigencia alba comenzó las gestiones para encontrar un reemplazo.

La búsqueda dio como resultado el nombre de Lautaro Pastrán quien está a detalles de transformarse en nuevo jugador del Cacique.

Se espera que su llegada sea en calidad de préstamo desde Belgrano de Córdoba, Argentina. Ahora, la dirigencia de Blanco y Negro se reunirá este miércoles con el fin de aprobar su incorporación.

Pastrán estuvo compitiendo en Liga de Quito durante la temporada 2025 en calidad de préstamo, donde alcanzó a disputar 46 encuentros, incluyendo, además de las competencias locales, ocho partidos por la Copa Libertadores.

Por cierto, también estuvo en cancha en la definición de la Supercopa ecuatoriana en la que se impusieron en la definición a penales a El Nacional.

Si bien totalizó 1.779 minutos de juego, su gran deuda fueron los goles. En los campeonatos consiguió hacerse presente en el marcador en solo dos ocasiones y entregó tres asistencias.

Comienza la aventura de Cepeda en Elche

A su vez, Lucas Cepeda inició este lunes su aventura en el fútbol español. El Elche lo presentó a sus hinchas como la nueva incorporación del equipo.

“El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el CSD Colo-Colo para el traspaso de Lucas Cepeda. El futbolista chileno se convierte en el nuevo jugador del Elche CF y firma un contrato por la presente temporada y cuatro más, que le vincula al Club hasta junio de 2030”, anunció la institución hispana.

Luego los de la provincia de Alicante llenaron de elogios a su nueva figura y destacaron los logros que obtuvo con el Cacique. “Lucas Antonio Cepeda Barturen (Chile, 31/10/2002) se formó en la cantera del Santiago Wanderers, antes de continuar su desarrollo en el fútbol chileno y llegar a Colo-Colo, donde ha destacado por su velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias, consolidándose como una pieza importante dentro del conjunto albo, con el que se proclamó campeón de la Supercopa de Chile y de la competición liguera de su país”, continuaron.

También aseguraron que el delantero “ha demostrado personalidad y carácter competitivo, además de una notable evolución en su juego durante las últimas temporadas. Actualmente forma parte de la selección absoluta de Chile, participando en la fase de clasificación para el Mundial, consolidándose como uno de los talentos emergentes del fútbol chileno”.

Por último, Elche describió a Cepeda como un “extremo zurdo, potente y vertical... Se caracteriza por su intensidad, capacidad para el uno contra uno y compromiso en el trabajo colectivo. Su incorporación refuerza la parcela ofensiva franjiverde y responde a la apuesta del Elche CF por un proyecto joven, ambicioso y con recorrido”.