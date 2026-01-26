SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    La noticia la entregó el presidente de la confederación de ese país, Samir Xaud, en medio de la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la capital de la mencionada nación.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva

    La visita del presidente de la FIFA. Gianni Infantino, a Brasil fue aprovechada por su par de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, para refirmar su candidatura para organizar el próximo Mundial de Clubes que se realizará el año 2029.

    “No lanzamos la campaña como tal, pero ya estamos hablando. Vamos a trabajar para ello. Brasil está apto para recibir ese evento grandioso“, señaló Xaud en presencia de Infantino.

    Eso sí, la autoridad local advirtió que para ser el anfitrión de la competencia que se desarrolló el año pasado en Estados Unidos y que ganó el Chelsea de Inglaterra, ”se requiere muchas conversaciones y muchos ajustes”.

    Fue precisamente allí, dónde Xaud planteó por primera vez la idea de que la cita se traslade a Sudamérica. Fue en el duelo de Flamengo contra Los Ángeles FC, donde ambos personeros conversaron por primera vez del tema y según el dirigente brasileño la respuesta del mandamás del ente rector fue “positiva”.

    “Infantino es alguien a quien le encanta el fútbol brasileño. Sonrió y se alegró de que la CBF hubiera ofrecido a Brasil la sede del campeonato. Así que creo que este diálogo y negociación se concretarán y, si Dios quiere, traeremos el Mundial de Clubes a Brasil”.

    Una imagen de la Roja en el Mundial femenino 2019. Foto: Mario Dávila/Agencia UNO. MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

    El camino al Mundial Femenino 2027

    Las declaraciones de Xaud se dieron en medio de la visita protocolar de Infantino y el seleccionador de los pentacampeones, Carlo Ancelotti, al mandatario de esa nación, Lula da Silva. Ocasión donde la máxima autoridad de la FIFA habló del Mundial Femenino que se desarrollará en ese territorio el 2027.

    “Hablamos de fútbol, del Mundial Femenino Brasil 2027. Coincidimos en que será el mejor Mundial de la historia. Tendremos entre tres y cuatro millones de aficionados de todo el mundo que llenarán los ocho maravillosos estadios en las ocho ciudades sede”, declaró Infantino.

    “Queremos celebrar el mejor y el mayor Mundial Femenino de la historia. Estamos juntos para hacerlo lo mejor posible y, si es posible, que el título se quede aquí, en Brasil”, complementó Xaud.

    El próximo Mundial femenino tendrá lugar entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 y contará con la participación de 32 selecciones nacionales. Las cuales se medirán en ocho ciudades diferentes: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

    España está clasificada por ser la campeona de la cita 2023 y Brasil por ser anfitriona. Chile pelea por un cupo en la Liga de Naciones Femenina que se desarrolla en este lado del mundo y en la cual se ubica tercera y está peleando el repechaje, pues las dos primeras selecciones clasifican directamente y la tercera y cuarta van a la repesca intercontinental.

    Más sobre:Mundial de ClubesBrasilFIFAFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras quedar libre de prisión preventiva

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Lo más leído

    1.
    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    2.
    “Suazo estaba haciéndolo bien cuando lo saqué”: Almeyda revela por qué reemplazó al chileno en el triunfo del Sevilla

    “Suazo estaba haciéndolo bien cuando lo saqué”: Almeyda revela por qué reemplazó al chileno en el triunfo del Sevilla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras quedar libre de prisión preventiva
    Chile

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras quedar libre de prisión preventiva

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago
    Negocios

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029
    El Deportivo

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina

    “Velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias”: la elogiosa bienvenida del Elche a Lucas Cepeda

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán
    Mundo

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur