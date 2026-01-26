“Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

La visita del presidente de la FIFA. Gianni Infantino, a Brasil fue aprovechada por su par de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, para refirmar su candidatura para organizar el próximo Mundial de Clubes que se realizará el año 2029.

“No lanzamos la campaña como tal, pero ya estamos hablando. Vamos a trabajar para ello. Brasil está apto para recibir ese evento grandioso “, señaló Xaud en presencia de Infantino.

Eso sí, la autoridad local advirtió que para ser el anfitrión de la competencia que se desarrolló el año pasado en Estados Unidos y que ganó el Chelsea de Inglaterra, ”se requiere muchas conversaciones y muchos ajustes”.

Fue precisamente allí, dónde Xaud planteó por primera vez la idea de que la cita se traslade a Sudamérica. Fue en el duelo de Flamengo contra Los Ángeles FC, donde ambos personeros conversaron por primera vez del tema y según el dirigente brasileño la respuesta del mandamás del ente rector fue “positiva”.

“Infantino es alguien a quien le encanta el fútbol brasileño. Sonrió y se alegró de que la CBF hubiera ofrecido a Brasil la sede del campeonato. Así que creo que este diálogo y negociación se concretarán y, si Dios quiere, traeremos el Mundial de Clubes a Brasil”.

Una imagen de la Roja en el Mundial femenino 2019. Foto: Mario Dávila/Agencia UNO. MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

El camino al Mundial Femenino 2027

Las declaraciones de Xaud se dieron en medio de la visita protocolar de Infantino y el seleccionador de los pentacampeones, Carlo Ancelotti, al mandatario de esa nación, Lula da Silva. Ocasión donde la máxima autoridad de la FIFA habló del Mundial Femenino que se desarrollará en ese territorio el 2027.

“Hablamos de fútbol, del Mundial Femenino Brasil 2027. Coincidimos en que será el mejor Mundial de la historia. Tendremos entre tres y cuatro millones de aficionados de todo el mundo que llenarán los ocho maravillosos estadios en las ocho ciudades sede”, declaró Infantino.

“Queremos celebrar el mejor y el mayor Mundial Femenino de la historia. Estamos juntos para hacerlo lo mejor posible y, si es posible, que el título se quede aquí, en Brasil”, complementó Xaud.

El próximo Mundial femenino tendrá lugar entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 y contará con la participación de 32 selecciones nacionales. Las cuales se medirán en ocho ciudades diferentes: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

España está clasificada por ser la campeona de la cita 2023 y Brasil por ser anfitriona. Chile pelea por un cupo en la Liga de Naciones Femenina que se desarrolla en este lado del mundo y en la cual se ubica tercera y está peleando el repechaje, pues las dos primeras selecciones clasifican directamente y la tercera y cuarta van a la repesca intercontinental.