Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA. . Por @gianni_infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue denunciado ante el comité de ética del organismo por un eventual incumplimiento de las normas de neutralidad política. La acusación fue presentada por FairSquare, una organización dedicada a promover la transparencia en el deporte, y solicita la apertura de una investigación formal a raíz de declaraciones públicas del directivo en apoyo al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y del proceso que derivó en la entrega del Premio de la Paz al mandatario norteamericano.

Según la presentación de FairSquare, dada a conocer por The Athletic, las manifestaciones realizadas por Infantino infringirían uno de los principios rectores de la FIFA: la prohibición de involucrarse en actividades o expresiones políticas.

Este lineamiento forma parte del código ético de la organización. Las normas buscan evitar que actores externos influyan en la gobernanza deportiva y que las autoridades utilicen su posición institucional para emitir señales de carácter partidario. La propia FIFA ha castigado a clubes que muestran posición política ante diversos hechos.

“Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo. Queremos vivir en un mundo seguro, en un mundo en paz. Queremos un mundo unido y, sin lugar a dudas, usted se merece el primer premio por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido. Y, como presidente, usted siempre tendrá mi apoyo y el apoyo de toda la comunidad del fútbol”, dijo Infantino para referirse a Trump el viernes pasado. El mandatario estadounidense reveló, después del Mundial de Clubes, que la FIFA le regaló con el trofeo original.

“La FIFA lo está haciendo fantásticamente bien para el fútbol en Estados Unidos, es un deporte en crecimiento, es un gran deporte”, señaló Trump hace algún tiempo.

Trump junto a Infantino.

El Premio de la Paz

La denuncia también pone el foco en el proceso mediante el cual Donald Trump fue galardonado con el controvertido Premio de la Paz de la FIFA. La organización sostiene que la entrega de este reconocimiento requiere una revisión independiente, debido a que podría constituir una forma indirecta de respaldo político. FairSquare plantea que, de confirmarse irregularidades en la asignación del premio, el hecho contribuiría a un patrón más amplio de vulneraciones a la neutralidad institucional.

“Es natural y apropiado que Infantino desee establecer una relación funcional y diplomática con el presidente de Estados Unidos. Pero al apoyar claramente la agenda política del presidente Trump a nivel nacional e internacional amenaza la integridad y la reputación del fútbol y de la propia FIFA”, acusan.

El comité de ética de la FIFA, encargado de evaluar las conductas de dirigentes y funcionarios, tiene la facultad de abrir investigaciones preliminares, recabar información documental, solicitar declaraciones y, eventualmente, formular cargos. Sus decisiones pueden implicar desde amonestaciones hasta suspensiones o inhabilitaciones para ejercer cargos vinculados a la actividad futbolística.

La cámara está compuesta por nueve integrantes, con representación de la Argentina, Ruanda, China, Canadá, Malasia, Grecia, Kenia, Vanuatu y Panamá. El presidente es el ruandés Martin Ngoga.

En su escrito, FairSquare argumenta que cualquier expresión que pueda interpretarse como un apoyo directo o indirecto a un líder político vulnera la responsabilidad de imparcialidad que se espera del presidente de la FIFA. Bajo esa lógica, la denuncia sostiene que los comentarios de Infantino podrían generar percepciones de favoritismo o cercanía institucional hacia un gobierno en particular.

Poca claridad

La acusación también subraya que la visibilidad del cargo de Infantino amplifica los efectos de sus declaraciones. Como principal autoridad del fútbol internacional, sus intervenciones suelen tener repercusión diplomática y mediática.

El comité de ética, de seguir adelante con el procedimiento, deberá determinar primero si las acciones denunciadas son materia de competencia disciplinaria. Luego, en caso de admitir la denuncia, se iniciaría una investigación formal. Una eventual resolución puede ser apelada ante la segunda instancia designada por la FIFA, e incluso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Por ahora, la FIFA no ha comentado públicamente la presentación de FairSquare ni ha confirmado la apertura de un proceso disciplinario.

El caso se suma a una serie de cuestionamientos recurrentes sobre la gobernanza del organismo y las actuaciones de sus principales autoridades. Desde la reforma del código ético en 2012, el ente rector ha intentado reforzar los mecanismos de control interno, aunque organizaciones independientes han señalado que persisten áreas grises en materia de transparencia.