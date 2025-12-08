“Tenemos que pensar en otro nombre para la NFL”: el histórico cambio que plantea Donald Trump por el Mundial 2026.

La fiebre por el Mundial 2026 ya se empieza a sentir de forma potente en Estados Unidos. El certamen planetario, que tendrá al gigante norteamericano como principal sede junto a Canadá y México, ha despertado un fuerte interés en la población y, sobre todo, en la figura de Donald Trump.

Y es que el presidente estadounidense ha sido uno de los principales rostros a la hora de promocionar el evento de fútbol más importante del mundo. Junto a Gianni Infantino, el mandatario ha tratado de posicionar a su país como un organizador ejemplar. De hecho, durante la realización de la última Copa América y el primer Mundial de Clubes de 32 equipos, se exhibió al timonel norteamericano y al de la FIFA trabajando codo a codo.

Este vínculo, incluso, se extendió durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Allí, Infantino premió a Trump con un inédito Premio FIFA de la Paz, que sorprendió a todos los asistentes en el Kennedy Center de Washington D.C.

Gianni Infantino junto a Donald Trump.

En ese sentido, a raíz del protagonismo que está adoptando el presidente de EE.UU. en el mundo del fútbol, se está pensando en un nuevo cambio rupturista para enaltecer la competición que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

En palabras del propio Trump, se está planteando en cambiar el nombre de la NFL (National Football League) para el 2026. ¿El motivo? La confusión que existe en Estados Unidos con los términos ‘soccer’ y ‘football’.

En términos más concretos, el timonel republicano ha sugerido modificar la nomenclatura del deporte más popular en el país de las barras y las estrellas. “Si nos fijamos en lo que ha pasado con el fútbol en Estados Unidos, que es el soccer en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos fútbol porque tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que también se llama fútbol americano. Pero si lo piensas bien, ¿No debería llamarse realmente fútbol una sola cosa? Esto es fútbol, no hay duda. Tenemos que pensar en otro nombre para la NFL. Realmente no tiene sentido si lo piensas bien“, dijo.

Lo cierto es que la reflexión del mandatorio tiene un punto de vista favorable, pues en el fútbol americano rara vez se ocupa el pie para lanzar el ovoide. Más bien, se utiliza la mano en la mayor parte del tiempo, por un mariscal de campo que guía los envíos a sus receptores. La patada solo aparece para el pitazo inicial, los goles de campo, o los despejes.

Sin embargo, el cambio no es tan simple como propone Trump. Esto se debe al poderío del fútbol americano en términos sociales y ecónomicos en Estados Unidos. En concreto, la NFL es la competición deportiva que más dinero mueve. Sólo en la temporada pasada, la 2024-2025, facturó 13.840 millones de dólares (11.786 millones de euros). La liga de fútbol americano repartió 432,6 millones de dólares (368,3 millones de euros) a cada una de las 32 franquicias, un 7,5% más que el año pasado, según Sports Business Journal.