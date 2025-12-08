VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Tenemos que pensar en otro nombre para la NFL”: el histórico cambio que plantea Donald Trump por el Mundial 2026

    A raíz de la confusión con los términos 'soccer' y 'football' en Estados Unidos, el mandatario planea una rupturista modificación para promocionar el certamen planetario del próximo año.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    “Tenemos que pensar en otro nombre para la NFL”: el histórico cambio que plantea Donald Trump por el Mundial 2026.

    La fiebre por el Mundial 2026 ya se empieza a sentir de forma potente en Estados Unidos. El certamen planetario, que tendrá al gigante norteamericano como principal sede junto a Canadá y México, ha despertado un fuerte interés en la población y, sobre todo, en la figura de Donald Trump.

    Y es que el presidente estadounidense ha sido uno de los principales rostros a la hora de promocionar el evento de fútbol más importante del mundo. Junto a Gianni Infantino, el mandatario ha tratado de posicionar a su país como un organizador ejemplar. De hecho, durante la realización de la última Copa América y el primer Mundial de Clubes de 32 equipos, se exhibió al timonel norteamericano y al de la FIFA trabajando codo a codo.

    Este vínculo, incluso, se extendió durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Allí, Infantino premió a Trump con un inédito Premio FIFA de la Paz, que sorprendió a todos los asistentes en el Kennedy Center de Washington D.C.

    Gianni Infantino junto a Donald Trump.

    En ese sentido, a raíz del protagonismo que está adoptando el presidente de EE.UU. en el mundo del fútbol, se está pensando en un nuevo cambio rupturista para enaltecer la competición que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

    En palabras del propio Trump, se está planteando en cambiar el nombre de la NFL (National Football League) para el 2026. ¿El motivo? La confusión que existe en Estados Unidos con los términos ‘soccer’ y ‘football’.

    En términos más concretos, el timonel republicano ha sugerido modificar la nomenclatura del deporte más popular en el país de las barras y las estrellas. “Si nos fijamos en lo que ha pasado con el fútbol en Estados Unidos, que es el soccer en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos fútbol porque tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que también se llama fútbol americano. Pero si lo piensas bien, ¿No debería llamarse realmente fútbol una sola cosa? Esto es fútbol, no hay duda. Tenemos que pensar en otro nombre para la NFL. Realmente no tiene sentido si lo piensas bien“, dijo.

    Lo cierto es que la reflexión del mandatorio tiene un punto de vista favorable, pues en el fútbol americano rara vez se ocupa el pie para lanzar el ovoide. Más bien, se utiliza la mano en la mayor parte del tiempo, por un mariscal de campo que guía los envíos a sus receptores. La patada solo aparece para el pitazo inicial, los goles de campo, o los despejes.

    Sin embargo, el cambio no es tan simple como propone Trump. Esto se debe al poderío del fútbol americano en términos sociales y ecónomicos en Estados Unidos. En concreto, la NFL es la competición deportiva que más dinero mueve. Sólo en la temporada pasada, la 2024-2025, facturó 13.840 millones de dólares (11.786 millones de euros). La liga de fútbol americano repartió 432,6 millones de dólares (368,3 millones de euros) a cada una de las 32 franquicias, un 7,5% más que el año pasado, según Sports Business Journal.

    Lee también:

    Más sobre:NFLFútbolMundial 2026Donald TrumpCopa del MundoFIFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil

    Fiscalía de Los Ríos investiga hallazgo de cadáver en Máfil: podría ser joven desaparecido hace 10 días

    Partido Libre desconoce elecciones en Honduras y denuncia injerencia de Trump

    Dos viviendas resultaron afectadas tras incendio estructural en Recoleta: no hubieron personas heridas

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    3.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    4.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    5.
    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso
    Chile

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial
    Negocios

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Barómetro Unab: “la economía mostró señales más consistentes de recuperación”

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares
    Tendencias

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    La profunda desazón de Cobreloa tras la caída ante Deportes Concepción: “Para nosotros pega en el palo y se va afuera”
    El Deportivo

    La profunda desazón de Cobreloa tras la caída ante Deportes Concepción: “Para nosotros pega en el palo y se va afuera”

    La emoción de Joaquín Larrivey tras el ascenso de Deportes Concepción: “El fútbol no deja de darme alegrías”

    Lamine Yamal explica su elección por España antes que Marruecos: “El fútbol europeo se ve más”

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)
    Cultura y entretención

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil
    Mundo

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil

    Partido Libre desconoce elecciones en Honduras y denuncia injerencia de Trump

    Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile