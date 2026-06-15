El último gran proyecto que deja Jorge Gómez antes de su arribo en Codelco: ingresa modificación por sobre US$ 300 millones en Collahuasi

El sábado la minera Doña Inés de Collahuasi presentó un nuevo proyecto por US$ 345 millones ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Este es el último gran proyecto de Jorge Gómez, el vigente presidente ejecutivo de Collahuasi que asumirá el próximo mes el mismo cargo en Codelco. La iniciativa modificará algunas obras del sector Cordillera de la faena ubicada en la comuna de Pica, Región de Tarapacá.

La inversión, ingresada como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pretende recuperar la tasa de extracción de estériles -residuos mineros- cuyo nivel ha sido más bajo del esperado entre el periodo 2022 y 2026. Con la modificación se busca aumentar los movimientos totales (mineral más estéril) entre 2027 y 2030, pasando de una capacidad aprobada de 300 millones de toneladas aprobadas a la fecha, a 330 millones.

Ello permitirá recuperar parte del estéril no removido, unos 120 millones de toneladas. Para el proceso el proyecto propone incorporar 11 camiones de extracción tipo CAEX, una pala hidráulica y un cargador frontal. Además, el proyecto incorpora una cantera en el sector Ujina de Collahuasi para construir el muro principal del depósito de relaves Pampa Pabellón, y ajustar el sistema de bombeo de relaves.

El adiós de Gómez

El proyecto de modificación es el que despide a Jorge Gómez al mando de Collahuasi. Esta faena enfrentó en los últimos años una caída sostenida en su producción de cobre, pasando de un nivel productivo en torno a las 629 mil toneladas de metal rojo el 2020, hasta 406 mil toneladas el 2025, según Cochilco. 35% menos.

Collahuasi explicó, en su último reporte del 2025, que la caída del año pasado se debió a “menores leyes de mineral previstas, un mayor nivel de oxidación en los acopios y restricciones hídricas que limitaron el rendimiento de la planta concentradora. Estos impactos fueron parcialmente compensados por un procesamiento histórico de mineral, el más alto registrado por la operación”.

Uno de los desafíos que tendrá Gómez en Codelco será justamente la producción de la estatal, que ha venido cayendo a niveles históricos, llegando el año pasado a cifras no vistas en más de 20 años. El ejecutivo, que arriba como presidente ejecutivo en Codelco, asumirá el próximo 13 de julio, en tanto Rubén Alvarado continuará hasta aquella fecha en el cargo.

Tras el anuncio de su llegada, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, elogió a Gómez señalando que “es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío”.