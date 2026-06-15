SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El último gran proyecto que deja Jorge Gómez antes de su arribo en Codelco: ingresa modificación por sobre US$ 300 millones en Collahuasi

    El fin de semana Collahuasi ingresó un nuevo proyecto a evaluación ambiental que busca modificar obras en la faena. Una está enfocada en recuperar 120 millones de toneladas de estériles. Este es el último proyecto de Gómez, quien asumirá como presidente ejecutivo en Codelco el próximo 13 de julio.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    El sábado la minera Doña Inés de Collahuasi presentó un nuevo proyecto por US$ 345 millones ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

    Este es el último gran proyecto de Jorge Gómez, el vigente presidente ejecutivo de Collahuasi que asumirá el próximo mes el mismo cargo en Codelco. La iniciativa modificará algunas obras del sector Cordillera de la faena ubicada en la comuna de Pica, Región de Tarapacá.

    La inversión, ingresada como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pretende recuperar la tasa de extracción de estériles -residuos mineros- cuyo nivel ha sido más bajo del esperado entre el periodo 2022 y 2026. Con la modificación se busca aumentar los movimientos totales (mineral más estéril) entre 2027 y 2030, pasando de una capacidad aprobada de 300 millones de toneladas aprobadas a la fecha, a 330 millones.

    Ello permitirá recuperar parte del estéril no removido, unos 120 millones de toneladas. Para el proceso el proyecto propone incorporar 11 camiones de extracción tipo CAEX, una pala hidráulica y un cargador frontal. Además, el proyecto incorpora una cantera en el sector Ujina de Collahuasi para construir el muro principal del depósito de relaves Pampa Pabellón, y ajustar el sistema de bombeo de relaves.

    El adiós de Gómez

    El proyecto de modificación es el que despide a Jorge Gómez al mando de Collahuasi. Esta faena enfrentó en los últimos años una caída sostenida en su producción de cobre, pasando de un nivel productivo en torno a las 629 mil toneladas de metal rojo el 2020, hasta 406 mil toneladas el 2025, según Cochilco. 35% menos.

    Collahuasi explicó, en su último reporte del 2025, que la caída del año pasado se debió a “menores leyes de mineral previstas, un mayor nivel de oxidación en los acopios y restricciones hídricas que limitaron el rendimiento de la planta concentradora. Estos impactos fueron parcialmente compensados por un procesamiento histórico de mineral, el más alto registrado por la operación”.

    Uno de los desafíos que tendrá Gómez en Codelco será justamente la producción de la estatal, que ha venido cayendo a niveles históricos, llegando el año pasado a cifras no vistas en más de 20 años. El ejecutivo, que arriba como presidente ejecutivo en Codelco, asumirá el próximo 13 de julio, en tanto Rubén Alvarado continuará hasta aquella fecha en el cargo.

    Tras el anuncio de su llegada, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, elogió a Gómez señalando que “es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío”.

    Más sobre:CollahuasiJorge GómezCodelcoCEO

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en Cerrillos continúa activo tras más de 24 horas: Carabineros causas son materia de investigación

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

    “Desproporción inaceptable”: diputados de oposición entregan carta dirigida a Kast para que frene cobros a deudores del CAE

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves

    Quiroz reprocha crítica de Marcel por sus dichos contra Boric: “Mi lenguaje son los datos”

    Droga iba ser acopiada en San Joaquín y distribuida en Ñuñoa: incautan 440 kilos de marihuana oculta en camioneta

    Lo más leído

    1.
    Ipom de junio: economistas prevén que Banco Central recortará la proyección de crecimiento 2026 y mantendrá la de inflación

    Ipom de junio: economistas prevén que Banco Central recortará la proyección de crecimiento 2026 y mantendrá la de inflación

    2.
    Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”

    Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”

    3.
    Masisa programa aumento de capital por hasta el 74% de su propiedad para incorporar a un socio y así prepagar deuda

    Masisa programa aumento de capital por hasta el 74% de su propiedad para incorporar a un socio y así prepagar deuda

    4.
    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    5.
    Gobierno de Kast presenta indicaciones para lograr avanzar con el proyecto de ley de la sala cuna universal

    Gobierno de Kast presenta indicaciones para lograr avanzar con el proyecto de ley de la sala cuna universal

    6.
    Encuesta CEP: mujeres, segmentos de menores ingresos y jóvenes son los más pesimistas con la economía en próximos 12 meses

    Encuesta CEP: mujeres, segmentos de menores ingresos y jóvenes son los más pesimistas con la economía en próximos 12 meses

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incendio en Cerrillos continúa activo tras más de 24 horas: Carabineros causas son materia de investigación
    Chile

    Incendio en Cerrillos continúa activo tras más de 24 horas: Carabineros causas son materia de investigación

    “Desproporción inaceptable”: diputados de oposición entregan carta dirigida a Kast para que frene cobros a deudores del CAE

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves
    Negocios

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves

    Komax sumará tiendas de Lacoste en centros comerciales tras aprobación de la FNE

    El detalle de las indicaciones del gobierno para reactivar proyecto de sala cuna

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil
    Tendencias

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Chilavert carga con todo contra Gustavo Alfaro tras la caída de Paraguay: “Lo único que hace bien es hablar”
    El Deportivo

    Chilavert carga con todo contra Gustavo Alfaro tras la caída de Paraguay: “Lo único que hace bien es hablar”

    “Ya hablé 10 veces, no me pagan por hacerlo”: el enfado de figura de Costa de Marfil contra la prensa en el Mundial

    Sebastián Beccacece arremete contra el árbitro tras la derrota de Ecuador: “Termina decidiendo un resultado injusto”

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida
    Cultura y entretención

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

    Melanie Martinez se despide de su exnovio Oliver Tree: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”
    Mundo

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El líder de la oposición israelí acusa a Netanyahu de “perder la guerra” y “colapsar en el momento de la verdad”

    Trump confirma que algunos barcos empiezan a transitar por el estrecho de Ormuz tras anuncio de acuerdo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano