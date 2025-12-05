FIFA otorga su propio “premio de la paz” a Trump antes del sorteo de la Copa del Mundo. Foto: X

No era el galardón que tenía en mente, pero el presidente estadounidense Donald Trump finalmente se llevó a casa un premio de la paz: este viernes, fue elegido el primer ganador del “Premio FIFA de la Paz”. Acompañado de su hija Tiffany en el Kennedy Center, en Washington D.C., el mandatario republicano recibió el recién creado reconocimiento durante el sorteo de la Copa del Mundo.

El premio está destinado a “recompensar a las personas que han tomado medidas excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, han unido a personas en todo el mundo”, según explicó la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA).

La organización anunció que instauraría su propio premio de la paz a principios de noviembre, semanas después de conocerse al ganador del Premio Nobel de la Paz 2025, que recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado.

FIFA gives President Donald Trump a peace prize at 2026 World Cup draw#WorldCup2026 #WorldCupDraw



Read more:https://t.co/2gQOuj5IPV — SportsDayDFW (@SportsDayDFW) December 5, 2025

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó el premio este viernes, en nombre de más de 5.000 millones de aficionados al fútbol en todo el mundo, en el Centro Kennedy de Washington, D.C.

Infantino leyó su certificado oficial del Premio FIFA y dedicó unas palabras a Trump: “Queremos ver esperanza, queremos ver unidad, queremos ver un futuro”, dijo.

“Esto es lo que queremos ver de un líder y usted sin duda se merece el primer Premio FIFA de la Paz. Siempre puede contar con mi apoyo para ayudarle a construir la paz en el mundo. Gracias, señor presidente”, añadió.

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca aceptó su medalla y se la colocó en el cuello: “Me lo voy a poner ahora mismo”, respondió, según constató el diario The Guardian.

BREAKING: President Trump is awarded the inaugural FIFA Peace Prize. pic.twitter.com/8IzSw7H2Fq — Fox News (@FoxNews) December 5, 2025

“Amigo cercano” de Trump

El jefe de la FIFA ha aparecido con Trump en al menos media docena de ocasiones. Asistió a la toma de posesión del líder republicano en enero y ha visitado Washington varias veces desde entonces.

Se sentó en la primera fila de un acuerdo de paz firmado entre Ruanda y la República Democrática del Congo que Trump celebró en Washington en la víspera del sorteo, según destacó el diario USA Today.

Infantino incluso abogó por que Trump ganara el Premio Nobel de la Paz, escribiendo en octubre, el día antes de que se anunciara el premio, que “definitivamente merece” recibir el galardón. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, lo ganó “por su incansable trabajo que promueve los derechos democráticos del pueblo venezolano”.

En agosto, Trump recibió a Infantino en la Oficina Oval de la Casa Blanca para anunciar que el Centro Kennedy sería el recinto anfitrión del sorteo de la Copa del Mundo. El presidente de la FIFA se mantuvo al margen cuando el presidente estadounidense dijo que su par ruso Vladimir Putin, cuyo país ha sido vetado de la competencia de fútbol desde que invadió Ucrania, podría asistir a la Copa del Mundo de 2026, que tiene partidos en Estados Unidos, Canadá y México.

Infantino ha reconocido su incipiente relación con Trump, diciendo que considera al presidente un “amigo cercano”. “Es muy útil en todo lo que hacemos para la Copa del Mundo”, dijo durante un foro de negocios en Miami el mes pasado. “Está muy comprometido. Tiene una energía increíble. Él hace lo que dice y dice lo que piensa. Por eso tiene tanto éxito”, aseguró.

Por su parte, el líder republicano se ha declarado a sí mismo “presidente de la paz”. Trump ha afirmado haber terminado ocho guerras, ha pasado meses haciendo campaña por el Premio Nobel de la Paz y recientemente rebautizó el Instituto de la Paz de Estados Unidos como Instituto de la Paz Donald J. Trump.

Los partidos de la Copa del Mundo del próximo año se llevarán a cabo en 16 ciudades de América del Norte, y el primero tendrá lugar el 11 de junio de 2026. El último se jugará en EE.UU. el 19 de julio. Se espera que sean los partidos con mayor asistencia en la historia de la Copa del Mundo, que disputarán 48 equipos participantes.