Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Mundo

    Encuesta revela que el 51% de los europeos ve un riesgo “alto” de guerra con Rusia y un 48% percibe a Trump como “enemigo”

    El sondeo realizado en nueve países de la Unión Europea y publicado por la revista francesa Le Grand Continent también muestra que para el 55% de los europeos es preferible mantener una equidistancia entre Estados Unidos y China, en lugar de alinearse con una de las dos superpotencias por encima de la otra.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Vladimir Putin y Donald Trump durante su cumbre en Alaska, en agosto pasado. Foto: Archivo

    La mayoría de los europeos considera que existe un alto riesgo de guerra con Rusia y casi la mitad estima que el presidente estadounidense Donald Trump es un “enemigo de Europa” con el trasfondo de la guerra de Ucrania, según una encuesta en nueve países de la Unión Europea realizada por Cluster17 y publicada el jueves por la revista francesa Le Grand Continent.

    La encuesta incluye nueve países (Francia, Italia, España, Alemania, Polonia, Portugal, Croacia, Bélgica y Países Bajos), con muestras de más de mil personas en cada uno de ellos.

    Según este estudio, realizado a finales de noviembre con una muestra de 9.553 personas, más de la mitad (51%) de los encuestados considera que el riesgo de una guerra abierta con Rusia en los próximos años es “alto” (y “muy alto” para el 18% de los encuestados).

    La percepción del riesgo de un conflicto abierto con Rusia varía de un país a otro. En Polonia, que comparte frontera con Rusia y con su aliado Bielorrusia, el 77% de los encuestados considera este riesgo alto o muy alto. En Francia, el porcentaje es del 54% y en Alemania, del 51%. En cambio, el 65% de los italianos considera que el riesgo es bajo o inexistente.

    “Rusia representa, con mucho, la amenaza estatal de guerra más estructurante para la opinión europea”, analiza Le Grand Continent, una publicación geopolítica vinculada a la École Normale Supérieure de Francia.

    Los europeos dudan además de las capacidades militares de sus países frente a Moscú. Dos tercios de los encuestados (69%) creen que su país no sería capaz de defenderse militarmente de una agresión rusa. En Portugal, Italia y Bélgica, esta cifra supera el 80%. Francia es el país más confiado, pero esta opinión sigue siendo minoritaria: el 44% cree que el país podría defenderse de una agresión rusa, mientras que el 51% no está de acuerdo con este escenario.

    El sondeo también revela que casi la mitad (48%) de los europeos considera a Donald Trump un “enemigo de Europa”, lo que supone un aumento de 4 puntos con respecto a la encuesta realizada en septiembre (44%). Solo el 10% lo califica como un amigo; el 40% lo describe como “ni amigo ni enemigo”.

    El rechazo predomina en toda Europa occidental. Alcanza el 62% en Bélgica, el 57% en Francia, el 53% en España, el 50% en Italia, el 49% en los Países Bajos, el 46% en Alemania y el 45% en Portugal. Polonia es una excepción: allí se percibe a Trump más a menudo como un amigo que como un enemigo. Pero esta singularidad no basta para modificar la dinámica general. A escala continental, el trumpismo se considera claramente una fuerza hostil, destaca Le Grand Continent.

    “Al leer el informe en su conjunto, lo que más llama la atención es la densidad de las preocupaciones y la simultaneidad de las conmociones: el regreso duradero de la guerra al continente, la aceleración de las rivalidades entre potencias, el cambio climático como fuente de conflictos, la inquietante revolución tecnológica y las crisis políticas internas que minan la confianza”, escribe Jean-Yves Dormagen, fundador del instituto de sondeos Cluster17 y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Montpellier.

    “Estamos ante el retrato de una Europa ansiosa, profundamente consciente de sus vulnerabilidades”, advierte el académico. “Las fracturas internas no son secundarias sino que se intensifican en un momento en el que las tensiones geopolíticas amenazan la cohesión colectiva”.

    La encuesta también muestra que la mayoría de los europeos (55%) cree que es preferible mantener una equidistancia entre Estados Unidos y China, en lugar de alinearse con una de las dos superpotencias por encima de la otra. A esto se suma un 16% que no desea aliarse con ninguno de los dos. En total, el 71% aboga por una posición de autonomía o no alineación, frente a solo el 20% que prefiere una alineación prioritaria con Estados Unidos frente a China, y el 4% que prefiere la alineación inversa.

    Por su parte, el apoyo a la pertenencia a la Unión Europea sigue siendo abrumadoramente favorable: el 74% de los encuestados quiere que su país permanezca en el bloque, mientras que el 19% preferiría salir. Francia es el país encuestado donde este deseo de pertenecer al bloque es más débil, con más de una cuarta parte (27%) de la población que desea salir, mientras que el 12% se muestra indeciso.

    Cinco años después de la salida de Reino Unido de la Unión, el Brexit se percibe de forma abrumadora como un fracaso entre la opinión pública europea: el 63% de los encuestados afirma que ha tenido un impacto negativo en el país.

    Según Le Grand Continent, Francia emerge de la encuesta como el país encuestado donde es más fuerte el deseo de ver surgir un poder político más centralizado y autoritario. Así, el 24% de los encuestados dice sentirse tentado por este modelo, frente al 16% en Italia o el 14% en Bélgica. En Alemania y Portugal, esta proporción solo alcanza el 7%.

    Por lo tanto, Francia está dividido en tres bloques con diferentes modelos de gobernanza deseados: un tercio (33%) desea un poder más participativo y deliberativo, mientras que otro (34%) prefiere un equilibrio entre ambos.

    El deseo de un poder más autoritario es más pronunciado en la extrema derecha del espectro político francés. Así, casi uno de cada dos votantes de Agrupación Nacional (44%) y del partido Reconquista (46%) se muestra a favor, mientras que esta proporción es solo del 15% en el partido de Emmanuel Macron, Renacimiento, y del 3% entre los votantes del Partido Socialista.

    Para Jean-Yves Dormagen, “la demanda de autoridad puede parecer otra forma de romper con la impotencia percibida”.

    Así, el 67% de los franceses quiere ver “una transformación radical de las instituciones políticas”. Este deseo está muy presente en la extrema izquierda y la extrema derecha (98% en La Francia Insumisa, 71% en Reconquista).

    Se trata del país encuestado donde este porcentaje es más importante. Es del 34% en Alemania, del 29% en Polonia y del 23% en los Países Bajos.

