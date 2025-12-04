VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Trump encabeza firma de acuerdo de paz entre líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda

    El pacto, alcanzado hace medio año gracias a la mediación estadounidense, busca poner fin a "décadas de violencia y derramamiento de sangre" y también incluye un tratado de integración económica entre las naciones africanas.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves a los líderes de la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, como anfitrión de un acuerdo de paz entre ambas naciones en la capital estadounidense, mientras continuaban los combates en esa región de África afectada por la guerra.

    Este pacto, alcanzado hace medio año y que recibió el nombre de Acuerdos de Washington, busca poner fin a “décadas de violencia y derramamiento de sangre”.

    En la ocasión, el mandatario ruandés Paul Kagame se unió a su homólogo congoleño, Félix Tshisekedi, para reafirmar su compromiso con el tratado de integración económica acordado el mes pasado y el mencionado acuerdo de paz negociado por Estados Unidos.

    Antes de la firma del documento en el Instituto de Paz, Trump señaló que este acuerdo “formaliza los términos acordados en junio, incluyendo un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, garantías para que los refugiados vuelvan a sus casas y justicia y rendición de cuentas para todos aquellos que han cometido atrocidades ilegales”.

    Las palabras de Trump y sus invitados tras la firma

    El jefe de Estado anfitrión recalcó que para él, se trata de “un día muy importante” porque el histórico pacto “pondrá fin a uno de los conflictos más prolongados, con más de diez millones de muertos”.

    “Hoy nos comprometemos a poner fin a décadas de violencia y derramamiento de sangre, y a iniciar una nueva era de armonía y cooperación”, señaló.

    En este sentido, Trump reafirmó que “uno de los peores conflictos del mundo ha azotado el este de RDC durante más de 30 años”, causando muertes, “prolongándose eternamente y muchos más han sido desplazados de sus hogares”

    Para luego afirmar que: “Familias han quedado destruidas. Ha sido un desastre. Muchos gobiernos lo han intentado, pero probablemente no con demasiado ahínco (...) Dicen que lo han intentado, pero nosotros nos esforzamos más”.

    En el evento, como consigna la BBC, Kagame elogió a Trump como un líder imparcial que nunca toma partido y describió el enfoque del mandatario estadounidense como pragmático, afirmando que, “como resultado, tenemos el camino a seguir más claro y viable que jamás hayamos tenido”.

    Por su parte, Tshisekedi expresó “profunda gratitud y clara esperanza”, al tiempo que dijo que esperaba que Ruanda “respete la letra y el espíritu del acuerdo”.

    En la firma también estuvieron presentes los ministros de Asuntos Exteriores de Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos, junto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

    El conflicto entre la RDC y Ruanda

    Como explica la agencia AP, en el conflicto entre la RDC y su vecina Ruanda, ambas naciones se acusan mutuamente desde hace tiempo de apoyar a diversos grupos armados rivales en el este del Congo, una región rica en minerales y un importante centro de ayuda humanitaria.

    El origen del enfrentamiento en territorio congoleño se remonta a las secuelas del genocidio de 1994 en Ruanda, donde las milicias hutus mataron entre 500.000 y un millón de tutsis, así como a hutus moderados y twa, indígenas.

    Cuando las fuerzas lideradas por los tutsis contraatacaron, casi dos millones de hutus cruzaron al Congo por temor a represalias. Desde entonces, las tensiones entre hutus y tutsis han aumentado repetidamente en ese último país.

    El apartado económico de la cita

    Durante su intervención de apertura, Trump también anunció que se firmaron acuerdos bilaterales con Kinshasa y Kigali, “que abrirán nuevas oportunidades” para Washington, especialmente en el ámbito de los minerales críticos.

    Brindarán beneficios económicos para todos, y participaremos en el envío de algunas de nuestras empresas más grandes y destacadas a ambos países. Vamos a extraer parte de las tierras raras y algunos de los activos, y todos ganaremos mucho dinero”, aseguró.

