OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

La FIFA sorprende con la creación de un inédito premio que busca competir con el Nobel

El galardón será otorgado por Gianni Infantino en el sorteo del Mundial 2026.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Santiago 26 de abril 2017 El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el 67 Congreso Ordinario organizado por la Confederacion Sudamericana de Futbol CONMEBOL. Ramon Monroy/Photosport RAMON MONROY/PHOTOSPORT

La FIFA sorprendió con el anuncio la creación del nuevo galardón anual llamado Premio FIFA de la Paz. El primer galardón será entregado el 5 de diciembre de 2025, durante el sorteo de la del Mundial de 2026, en Washington, y será entregado por Gianni Infantino

El presidente del organismo justificó la iniciativa. “En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz. El fútbol es un símbolo de paz, y en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y proporcionan esperanza a las próximas generaciones”, señaló Infantino.

Trump e Infantino en la antesala del Mundial de Clubes.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte atención mediática. La elección de la ceremonia y el momento coincide con la presencia de Donald Trump, quien no obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2025 a pesar de haber expresado reiteradamente su deseo de ser el galardonado por el Comité Noruego desde su primer mandato y contar con el apoyo de diversos líderes políticos. Existen además lazos públicos entre Trump e Infantino. Ambos participaron en diversos foros y cumbres, lo que ha alimentado especulaciones de la prensa internacional de que el ­presidente de Estados Unidos pudiera figurar como el primer galardonado.

Se han señalado también vínculos adicionales que refuerzan la conexión. La FIFA nombró a Ivanka Trump para un consejo educativo vinculado con el proyecto del Mundial 2026, con un financiamiento estimado en 100 millones de dólares.

Si bien la FIFA ha definido el galardón como entregado “en nombre de todos los aficionados al fútbol en todo el mundo”, y afirma que premiará de forma anual a quienes, mediante “su compromiso inquebrantable y sus acciones especiales”, hayan contribuido a unir a personas en paz, aún no ha revelado los criterios específicos de selección.

“El premio se entregará en nombre de las más de 5000 millones de personas que aman el fútbol. Con sus acciones diarias por y para el fútbol, todas ellas contribuyen al lema de la FIFA ‘El fútbol une el mundo’, pues reúnen niñas y niños, mujeres y hombres, en torno a la pasión, el júbilo, la esperanza y la alegría. Por lo tanto, este galardón tan especial reconoce con toda justicia sus logros extraordinarios”, apuntó la FIFA en un comunicado.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFIFANobelPremio FIFA de la PazGianni InfantinoDonald Trump

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

Cataldo valora seminario por FES del Senado y espera que proyecto sea aprobado antes que termine este gobierno

Cómo es la medida autorizada por Milei que permite a civiles comprar fusiles semiautomáticos en Argentina

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”

Israel confirma la identidad del cadáver del rehén entregado el miércoles por Hamas en Gaza

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

4.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

5.
Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Cataldo valora seminario por FES del Senado y espera que proyecto sea aprobado antes que termine este gobierno
Chile

Cataldo valora seminario por FES del Senado y espera que proyecto sea aprobado antes que termine este gobierno

Homicidios y disputas económicas: las similitudes entre el triple crimen de La Reina y el caso de La Quintrala

Las casi 8 horas del viaje de Boric y Bachelet a Brasil

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”
Negocios

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios

Renta vitalicia escalonada destrona al retiro programado y se convierte en la favorita de los nuevos pensionados a junio

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones
Tendencias

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Cómo es la medida autorizada por Milei que permite a civiles comprar fusiles semiautomáticos en Argentina

“Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”: presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle

Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17

Por problemas económicos de Corinthians: Memphis Depay deberá dejar de vivir en un lujoso hotel en Brasil

La FIFA sorprende con la creación de un inédito premio que busca competir con el Nobel

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida
Cultura y entretención

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Israel confirma la identidad del cadáver del rehén entregado el miércoles por Hamas en Gaza
Mundo

Israel confirma la identidad del cadáver del rehén entregado el miércoles por Hamas en Gaza

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza

Corea del Norte ve “insensatas” las sanciones de Estados Unidos contra 8 nacionales y 2 entidades y promete responder

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso