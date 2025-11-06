La FIFA sorprende con la creación de un inédito premio que busca competir con el Nobel

Santiago 26 de abril 2017 El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el 67 Congreso Ordinario organizado por la Confederacion Sudamericana de Futbol CONMEBOL. Ramon Monroy/Photosport

La FIFA sorprendió con el anuncio la creación del nuevo galardón anual llamado Premio FIFA de la Paz. El primer galardón será entregado el 5 de diciembre de 2025, durante el sorteo de la del Mundial de 2026, en Washington, y será entregado por Gianni Infantino

El presidente del organismo justificó la iniciativa. “En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz. El fútbol es un símbolo de paz, y en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y proporcionan esperanza a las próximas generaciones”, señaló Infantino.

Trump e Infantino en la antesala del Mundial de Clubes.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte atención mediática. La elección de la ceremonia y el momento coincide con la presencia de Donald Trump, quien no obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2025 a pesar de haber expresado reiteradamente su deseo de ser el galardonado por el Comité Noruego desde su primer mandato y contar con el apoyo de diversos líderes políticos. Existen además lazos públicos entre Trump e Infantino. Ambos participaron en diversos foros y cumbres, lo que ha alimentado especulaciones de la prensa internacional de que el ­presidente de Estados Unidos pudiera figurar como el primer galardonado.

Se han señalado también vínculos adicionales que refuerzan la conexión. La FIFA nombró a Ivanka Trump para un consejo educativo vinculado con el proyecto del Mundial 2026, con un financiamiento estimado en 100 millones de dólares.

Si bien la FIFA ha definido el galardón como entregado “en nombre de todos los aficionados al fútbol en todo el mundo”, y afirma que premiará de forma anual a quienes, mediante “su compromiso inquebrantable y sus acciones especiales”, hayan contribuido a unir a personas en paz, aún no ha revelado los criterios específicos de selección.

“El premio se entregará en nombre de las más de 5000 millones de personas que aman el fútbol. Con sus acciones diarias por y para el fútbol, todas ellas contribuyen al lema de la FIFA ‘El fútbol une el mundo’, pues reúnen niñas y niños, mujeres y hombres, en torno a la pasión, el júbilo, la esperanza y la alegría. Por lo tanto, este galardón tan especial reconoce con toda justicia sus logros extraordinarios”, apuntó la FIFA en un comunicado.