    Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista

    El extremo que fue campeón con las selecciones menores de Argentina llega a la región del Bío, un día después que fue anunciado Ariel Uribe.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Urzi es el nuevo refuerzo del Campanil. Foto: @CAHuracan.

    Dos contrataciones en 24 horas, fueron las que anunció Universidad de Concepción. El cuadro de la región del Bío Bío continuó armándose para su regreso a la Liga de Primera, tras ser campeón de la Liga de Ascenso, y para ello incorporó a Ariel Uribe y Agustín Urzi.

    El primero llega proveniente de la descendida Unión Española y horas antes de oficializar su nuevo vínculo, se despidió del cuadro de Independencia en redes sociales. “Altas y bajas, pero siempre di lo mejor de mí. Muchas gracias por todo. Siempre quise estar”, posteó el volante.

    El Chuky cerró así su etapa en los hispanos, dónde al igual que el resto del equipo tuvo un decepcionante 2025. Uribe sólo marcó dos goles y entregó tres asistencias, muy lejos de las ocho celebraciones y 10 pases de gol que cosechó el 2024 y que le valió ser llamado a la Selección Chilena.

    En tanto, Urzi proviene de Huracán y juega como extremo izquierdo. Nacido en la misma ciudad que el otrora técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, Lomas de Zamora, este futbolista de 25 años fue formado por Banfield y también defendió las camisetas de Juárez (México) y Racing.

    Con el actual equipo de Damián Pizarro ganó la Copa Sudamericana 2024 y también tiene a su haber los títulos de los Juegos Panamericanos que se realizaron en Perú el 2019 y el Preolímpico Sudamericano Sub 23 de Colombia realizado el año 2020.

    El año pasado y vistiendo la camiseta del Globo jugó 35 partidos en la temporada, marcó tres goles y entregó una asistencia. Lo interesante de ello es que dos de las anotaciones que tiene a su haber las realizó en la Copa Sudamericana y ambas se las anotó a un club con nombre conocido para él: Racing, pero de Montevideo Uruguay.

    Los académicos trabajan bajo las órdenes del técnico Juan Cruz Real, el cual reemplazó al ahora estratega de Palestino, Cristian Muñoz. Además, a sus filas incorporaron al lateral Jorge Espejo, del que adquirieron su pase, al también carrilero Patricio Escobar y a una de las figuras del actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, Cecilio Waterman.

    Más sobre:FútbolU de ConceUniversidad de ConcepciónAgustín UrziLiga de PrimeraAriel Uribe

