    Un triunfo revitalizador en LaLiga: el Betis de Manuel Pellegrini logra una agónica remontada ante el Valencia

    El elenco verdiblanco, que comenzó perdiendo, se impuso por 2-1 con un gol sobre el cierre del encuentro. Así, el Ingeniero consiguió una victoria clave para continuar en su pelea por puestos europeos.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: @RealBetis (X).

    El Betis de Manuel Pellegrini necesitaba ganar para continuar con el objetivo de copas internacionales y así lo hizo. Obtuvo un agónico triunfo ante el Valencia, por 2-1, en La Cartuja, que le permite escalar hasta el quinto puesto del torneo español.

    El equipo del Ingeniero pasa por un presente dispar, principalmente en LaLiga. Tras asegurar su presencia en los octavos de final de la Europa League, retornó al certamen hispano para afrontar su irregular transitar, donde ha cedido terreno en su pretensión por clasificar a Champions, objetivo que se ve lejano. Además, lo hizo con una de las problemáticas que ha marcado la temporada: las bajas. Ocho futbolistas se quedaron fuera. Cucho Hernández, Riquelme, Firpo, Bellerín, Lo Celso, Amrabat e Isco por lesión; y Natan por acumulación de tarjetas.

    Al frente llegó un conjunto antecedido por dos victorias consecutivas y cuatro partidos sin perder en el torneo, todo en medio de su pelea por alejarse del descenso.

    Un resultado que no le sirve a ninguno

    Ambas escuadras se repartieron la posesión en el inicio, pero fue el Betis el primero en hacer daño, a los 5′. Tras una gran jugada colectiva, Un apurado Abde se perdió un gol bajo el arco y dejó escapar una inmejorable oportunidad.

    No obstante, el Valencia respondió tras un polémico penal de Aitor Ruibal sobre Danjuma. El atacante ganó la posición y se enganchó en las piernas del bético. Pepelu (13′) se hizo cargo, pero perdió el duelo con Álvaro Valles. El portero lo espero y leyó su remate para desatar la algarabía del público local.

    Pese a que el lanzamiento pudo significar un impacto tanto positivo para el Betis como negativo para el Valencia, la visita encontró el descuento. Lucas Beltrán controló en el área y cedió para Luis Rioja (20′), que marcó con un ajustado zurdazo.

    Sin embargo, los béticos respondieron también mediante una pena máxima, luego de un pisotón de Copete sobre Ruibal, en otro cobro controversial. Chimy Ávila (23′) marcó con un potente remate e igualó las acciones.

    Luego de minutos intensos, el trámite se equiparó y comenzó a disputarse en la mitad de la cancha, aunque principalmente con dominio del Valencia. El Betis sintió la ausencia de sus creativos.

    El equipo verdiblanco comenzó a tener posesiones más largas en el complemento, pero casi sin profundidad. El Valencia también sufrió para llegar con claridad en el último tramo. Fue un segundo tiempo trabado, prácticamente sin ocasiones por lado.

    No fue hasta el cierre que el Betis logró sellar un triunfo agónico. En el 88′, Nelson Deossa protagonizó una patriada y sacó un centro para el recién ingresado Pablo Fornals. El volante, en segunda instancia tras un remate que rebotó, marcó un eufórico tanto que le dio los tres puntos al equipo del Ingeniero.

    Los béticos consiguieron un triunfo vital en su pelea por clasificar a copas internacionales. Los verdiblancos son escalaron hasta la quinta posición, con 35 unidades. Su próximo partido será ante el Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey, el jueves 5 de febrero, en un nuevo capítulo de la rivalidad entre Pellegrini y Diego Simeone.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaReal BetisBetisManuel PellegriniValencia

