SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En el top 8: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio van directo a los octavos de final de la Europa League

    Se terminó la Fase Liga del torneo continental y los verdiblancos, que terminaron sufriendo, vencieron por 2-1 al Feyenoord, lo que les permitió avanzar directo, evitando pasar por un repechaje. Mientras que el club danés, con el seleccionado chileno en el campo, ganó y finalizó en la tercera posición.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Betis de Pellegrini va directo a los octavos de final de la Europa League.

    Satisfacción para Manuel Pellegrini. El Betis consiguió el objetivo de entrar directamente en los octavos de final de la Europa League. El triunfo verdiblanco por 2-1 sobre el Feyenoord de Rotterdam, en la última jornada de la Fase de Liga de la Europa League, le permitió quedar en el top 8 del certamen. La buena noticia, además, es haber evitado jugar un playoff, considerando el calendario apretado y un plantel corto.

    El cuadro de Heliópolis llegó al cierre de la fase inicial del torneo en la octava posición, justo en el corte para entrar directo a la ronda de los 16 mejores. Necesitaba ganar como local, en La Cartuja de Sevilla, para asegurar su plaza y no tener que sacar la calculadora, mirando lo que sucedía en las otras canchas (se jugaron 18 duelos en simultáneo).

    Después de dos derrotas al hilo (ante el PAOK de Grecia y Alavés, respectivamente), los béticos necesitaban volver a las victorias. Y la calidad del rival (26º en la Fase Liga) daba pie a la recuperación. En efecto, el primer tiempo de los hispanos fue positivo, justificando la diferencia que sacó en el marcador.

    Prematuramente llegaron al gol, cortesía de Abde Ezzalzouli (6′), definiendo por la izquierda, tras una cesión de Pablo Fornals. Sin embargo, el 1-0 se anuló tras una revisión del VAR. Se sancionó una falta de Antony en el inicio de la secuencia. El brasileño robó la pelota con infracción. El Betis tenía que esperar un poco más. Por lo que estaba sucediendo en el campo, el gol iba a llegar.

    Sucedió en los 17′, gracias al brasileño ex Manchester United. Mediante un zurdazo colocado, Antony puso el 1-0 con un golazo, derribando la frágil resistencia de los neerlandeses. Cada llegada profunda de los andaluces era peligro de gol. En los 29′, le anularon una anotación a Chimy Ávila, el centrodelantero titular de Pellegrini (ante la ausencia del lesionado Cucho Hernández), por empujar a un rival.

    En un duelo con aproximaciones en ambas áreas, los pupilos del Ingeniero fueron más eficaces. En los 32′, el marroquí Ezzalzouli hizo el segundo, a través de un cabezazo para desviar un centro de Antony. El subcampeón de la Copa Africana de Naciones se lanzó en palomita para conectar y convertir.

    Para el complemento, con el marcador a favor, el Betis fue menos intenso en relación con la primera mitad. Apostó en administrar el resultado. El Feyenoord, dirigido por el histórico goleador Robin van Persie, no daba con la portería verdiblanca. El ariete Cyle Larin falló una y otra vez. Terminó siendo reemplazado por Shaqueel van Persie (19 años), hijo del técnico. Nació en Londres, cuando su padre jugaba en el Arsenal.

    En los 77′, descontó la visita con tanto de Casper Tengstedt, quien definió por arriba, aprovechando una fallida salida de Pau López. Por cómo estaba desarrollándose el juego, fue insólito lo que sufrió en el final el cuadro español. Demasiado. De todas maneras, cumplió. Con 17 puntos, acabó en el cuarto lugar.

    Osorio, también a octavos

    También se metió directamente en octavos de final el Midtjylland. Darío Osorio fue titular y salió reemplazado en los 62’ en la victoria de 2-0 sobre Dinamo de Zagreb, para timbrar su presencia en la siguiente etapa.

    El seleccionado chileno asistió en el 1-0 de Aral Simsir, en los 49′. Luego, en los 74′, Victor Bak Jensen hizo el segundo para los daneses, que se han matriculado como una de las gratas sorpresas de la Europa League hasta la fecha.

    El Midtjylland alcanzó 19 puntos, finalizando en la tercera posición. Los líderes de la Fase Liga fueron Olympique de Lyon y Aston Villa, con 21 unidades cada uno. Completan el top 8 Porto, Sporting Braga, Friburgo y Roma. Todos ellos volverán a jugar en marzo.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalEuropa LeagueBetisFeyenoordManuel PellegriniMidtjyllandDarío Osorio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gtd y Grupo Romero concretan acuerdo por negocio de data centers y anuncian nuevo gerente general

    CMPC registró fuerte alza en sus ganancias trimestrales, pero cerró con una caída en 2025

    Hombre intenta liberar a Luigi Mangione de prisión haciéndose pasar por un agente del FBI

    Vodanovic (PS) sostiene cita con el PC y el FA en busca de una oposición amplia: “Hay un sentido de país que une a todo el progresismo”

    Parque Arauco mejora sus ganancias al cierre del 2025 y anuncia aumento de capital para financiar plan de crecimiento

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Lo más leído

    1.
    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    2.
    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    3.
    Paqui Meneghini define la formación de la U para el debut ante Audax Italiano en la Liga de Primera

    Paqui Meneghini define la formación de la U para el debut ante Audax Italiano en la Liga de Primera

    4.
    El tridente soñado de la U se volvió un dolor de cabeza para Meneghini a horas del debut azul en la Liga de Primera

    El tridente soñado de la U se volvió un dolor de cabeza para Meneghini a horas del debut azul en la Liga de Primera

    5.
    Paula Navarro, la DT chilena que llegó a Nacional: “Dicen que quiero dirigir a la Roja, pero me gustaría asumir Uruguay”

    Paula Navarro, la DT chilena que llegó a Nacional: “Dicen que quiero dirigir a la Roja, pero me gustaría asumir Uruguay”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Vodanovic (PS) sostiene cita con el PC y el FA en busca de una oposición amplia: “Hay un sentido de país que une a todo el progresismo”
    Chile

    Vodanovic (PS) sostiene cita con el PC y el FA en busca de una oposición amplia: “Hay un sentido de país que une a todo el progresismo”

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Brasil acoge solicitud de extradición de Martín de los Santos y se espera que llegue a Chile “en un tiempo cercano”

    CMPC registró fuerte alza en sus ganancias trimestrales, pero cerró con una caída en 2025
    Negocios

    CMPC registró fuerte alza en sus ganancias trimestrales, pero cerró con una caída en 2025

    Parque Arauco mejora sus ganancias al cierre del 2025 y anuncia aumento de capital para financiar plan de crecimiento

    Mercado de extintores: Sernac advierte brechas de certificación y opacidad en servicio técnico

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    En el top 8: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio van directo a los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En el top 8: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio van directo a los octavos de final de la Europa League

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    Paqui Meneghini golpea la mesa: deja fuera de la citación a Marcelo Díaz para el debut de la U ante Audax Italiano

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027
    Cultura y entretención

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    Baby Bandito y La Misteriosa Mirada del Flamenco lideran la presencia de Chile en los Premios Platino 2026

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Hombre intenta liberar a Luigi Mangione de prisión haciéndose pasar por un agente del FBI
    Mundo

    Hombre intenta liberar a Luigi Mangione de prisión haciéndose pasar por un agente del FBI

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan