En el top 8: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio van directo a los octavos de final de la Europa League

Satisfacción para Manuel Pellegrini. El Betis consiguió el objetivo de entrar directamente en los octavos de final de la Europa League. El triunfo verdiblanco por 2-1 sobre el Feyenoord de Rotterdam, en la última jornada de la Fase de Liga de la Europa League, le permitió quedar en el top 8 del certamen. La buena noticia, además, es haber evitado jugar un playoff, considerando el calendario apretado y un plantel corto.

El cuadro de Heliópolis llegó al cierre de la fase inicial del torneo en la octava posición, justo en el corte para entrar directo a la ronda de los 16 mejores. Necesitaba ganar como local, en La Cartuja de Sevilla, para asegurar su plaza y no tener que sacar la calculadora, mirando lo que sucedía en las otras canchas (se jugaron 18 duelos en simultáneo).

Después de dos derrotas al hilo (ante el PAOK de Grecia y Alavés, respectivamente), los béticos necesitaban volver a las victorias. Y la calidad del rival (26º en la Fase Liga) daba pie a la recuperación. En efecto, el primer tiempo de los hispanos fue positivo, justificando la diferencia que sacó en el marcador.

Prematuramente llegaron al gol, cortesía de Abde Ezzalzouli (6′), definiendo por la izquierda, tras una cesión de Pablo Fornals. Sin embargo, el 1-0 se anuló tras una revisión del VAR. Se sancionó una falta de Antony en el inicio de la secuencia. El brasileño robó la pelota con infracción. El Betis tenía que esperar un poco más. Por lo que estaba sucediendo en el campo, el gol iba a llegar.

Sucedió en los 17′, gracias al brasileño ex Manchester United. Mediante un zurdazo colocado, Antony puso el 1-0 con un golazo, derribando la frágil resistencia de los neerlandeses. Cada llegada profunda de los andaluces era peligro de gol. En los 29′, le anularon una anotación a Chimy Ávila, el centrodelantero titular de Pellegrini (ante la ausencia del lesionado Cucho Hernández), por empujar a un rival.

En un duelo con aproximaciones en ambas áreas, los pupilos del Ingeniero fueron más eficaces. En los 32′, el marroquí Ezzalzouli hizo el segundo, a través de un cabezazo para desviar un centro de Antony. El subcampeón de la Copa Africana de Naciones se lanzó en palomita para conectar y convertir.

Para el complemento, con el marcador a favor, el Betis fue menos intenso en relación con la primera mitad. Apostó en administrar el resultado. El Feyenoord, dirigido por el histórico goleador Robin van Persie, no daba con la portería verdiblanca. El ariete Cyle Larin falló una y otra vez. Terminó siendo reemplazado por Shaqueel van Persie (19 años), hijo del técnico. Nació en Londres, cuando su padre jugaba en el Arsenal.

En los 77′, descontó la visita con tanto de Casper Tengstedt, quien definió por arriba, aprovechando una fallida salida de Pau López. Por cómo estaba desarrollándose el juego, fue insólito lo que sufrió en el final el cuadro español. Demasiado. De todas maneras, cumplió. Con 17 puntos, acabó en el cuarto lugar.

Osorio, también a octavos

También se metió directamente en octavos de final el Midtjylland. Darío Osorio fue titular y salió reemplazado en los 62’ en la victoria de 2-0 sobre Dinamo de Zagreb, para timbrar su presencia en la siguiente etapa.

El seleccionado chileno asistió en el 1-0 de Aral Simsir, en los 49′. Luego, en los 74′, Victor Bak Jensen hizo el segundo para los daneses, que se han matriculado como una de las gratas sorpresas de la Europa League hasta la fecha.

El Midtjylland alcanzó 19 puntos, finalizando en la tercera posición. Los líderes de la Fase Liga fueron Olympique de Lyon y Aston Villa, con 21 unidades cada uno. Completan el top 8 Porto, Sporting Braga, Friburgo y Roma. Todos ellos volverán a jugar en marzo.