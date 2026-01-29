En vivo: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio buscan los octavos de final de la Europa League
Las escuadras de los chilenos deben sumar para ingresar de manera directa a la siguiente fase. Sigue aquí el detalle de ambos partidos.
Real Betis 0-0 Feyenoord
Midtjylland 0-0 Dinamo Zagreb
La formación del Betis
Midtjylland necesita sumar
El equipo de Osorio marcha cuarto con 16 puntos y un empate lo mete en octavos.
El Betis necesita ganar
Está octavo con 14 unidades los mismos que tiene el Porto, el cual jugará contra Rangers.
La previa de Osorio
Los goles de local del Betis
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
