El golazo de Antony para abrir la cuenta en el Betis de Pellegrini ante Feyenoord en la Europa League

Betis salió a atacar con todo a Feyenoord para abrochar la clasificación a los octavos de final de la Europa League. En La Cartuja de Sevilla, el equipo del Ingeniero jugaba ante el elenco de Países Bajos, por la última fecha de la fase de liga del torneo. Y los locales comenzaron acertados de cara a la portería, porque a los cinco minutos marcó Abde, pero les anularon el gol producto de una infracción previa de Antony en la mitad de la cancha. Aunque el brasileño tuvo revancha.

A los 17′, el balón la cayó al ex Manchester United justo atrás de la medialuna, afuera del área, luego de una falta no sancionada de la defensa de Feyenoord. Antony, sin mucho tiempo para pensar, vio al arquero Timon Wellenreuther adelantado y disparó rápido un ajustado tiro de zurda para abrir la cuenta.