SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    La oficialización de la llegada del brasileño al banco de la Bicolor se espera para la tarde de este jueves.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @manomenezes_oficial/ / Instagram.

    Un duro golpe sufrió Gustavo Álvarez tras su salida de Universidad de Chile. El técnico, que era una de las opciones que manejaba la selección de Perú para asumir el proceso clasificatorio para el Mundial de 2030, perdió el pulso contra Mano Menezes.

    Según ha informado la prensa peruana, el brasileño terminó por convencer a Jean Ferrari, director general de fútbol de la Selección Peruana, para comandar el nuevo proceso mundialista.

    Se espera que la presentación oficial se desarrolle durante la tarde de este jueves a través de una conferencia de prensa en el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en Youtube.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolSelección de PerúBicolorPerúMano MenezesGustavo Álvarez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic cae en 2025 y no alcanza sus previsiones

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Lo más leído

    1.
    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala y una oferta de Coquimbo

    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala y una oferta de Coquimbo

    2.
    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    3.
    La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

    La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Queman dos buses en Pudahuel en aniversario de muerte de barrista de Colo Colo atropellado por Carabineros

    Bomberos rescata a nueve personas extraviadas en el cerro Manquehue

    Producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic cae en 2025 y no alcanza sus previsiones
    Negocios

    Producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic cae en 2025 y no alcanza sus previsiones

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia
    Tendencias

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    El tejido del corazón podría regenerarse tras un infarto, según un nuevo estudio

    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”
    El Deportivo

    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala y una oferta de Coquimbo

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales
    Cultura y entretención

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis
    Mundo

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó