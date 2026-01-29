Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

Un duro golpe sufrió Gustavo Álvarez tras su salida de Universidad de Chile. El técnico, que era una de las opciones que manejaba la selección de Perú para asumir el proceso clasificatorio para el Mundial de 2030, perdió el pulso contra Mano Menezes.

Según ha informado la prensa peruana, el brasileño terminó por convencer a Jean Ferrari, director general de fútbol de la Selección Peruana, para comandar el nuevo proceso mundialista.

Se espera que la presentación oficial se desarrolle durante la tarde de este jueves a través de una conferencia de prensa en el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en Youtube.