    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala y una oferta de Coquimbo

    Aníbal Mosa confirmó que el Cacique recibió una oferta por parte de los Piratas para que el jugador volviera al norte y que ésta fue aprobada.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Cristián Zavala está a detalles de volver a Coquimbo Unido. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Tras un exitoso cierre de campeonato con Coquimbo Unido, Cristián Zavala regresó de su préstamo a Colo Colo. Con el Cacique fue parte de la pretemporada en la que acabó lesionándose en la rodilla en la Serie río de la Plata.

    Claro que su futuro asoma otra vez en el puerto. Este miércoles Aníbal Mosa informó que los Piratas enviaron una propuesta para volver a contar con Zavala a modo de préstamo y que esta fue aprobada por el directorio de Blanco y Negro.

    “Estuvimos analizando, tiene un tema con su rodilla. Hemos recibido la propuesta ayer de la gente de Coquimbo Unido para que nosotros podamos prestarlo nuevamente y hoy se presentó esa alternativa al directorio, la que se aprobó”, indicó el presidente de Blanco y Negro tras las reuniones.

    De todas maneras, falta que se afinen los detalles de los montos que deberá asumir cada club con el sueldo del extremo. “Vamos a esperar la respuesta de Coquimbo porque esto conlleva una negociación por temas salariales”, apuntó.

    “Se extendería el contrato y hay un valor que tendría que asumir Coquimbo y otro Colo Colo”, detalló.

    También fue consultado sobre si el penal ejecutado contra Peñarol influyó en la decisión. “Ese tema del penal son cosas que pasan. A lo mejor no fue bien visto, obviamente, pero tiene que ver con una condición de comodidad donde pueda desenvolverse de la mejor manera”, explicó.

    “La vuelta está cerca”

    A principios de enero, Cristián Zavala se había despedido de Coquimbo Unido a través de su cuente de Instagram. En la red social publicó una carta en la que se despidió sentidamente del cuadro aurinegro.

    “Llegó el momento en que nuestros caminos se separan otra vez. Solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por el respeto y cariño que me entregaron a mí y a mi familia”, planteó de entrada Zavala.

    Luego se refirió a la trascendencia familiar del paso por el puerto. “Llegamos a Coquimbo siendo tres, y nos vamos del puerto con un cuarto pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfrute los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”, valoró

    Al final, lanzó una frase que hoy puede ser considerada como premonitoria: “Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca”, planteó.

    Por lo pronto, Zavala estará al menos dos meses sin jugar profesionalmente debido a la dolencia que lo afecta. Si bien el delantero por ahora no pasará por el quirófano, se someterá a un tratamiento con plaquetas con el fin de recuperarse lo antes posible y volver a retomar el estado físico necesario para la competencia.

    Más sobre:FútbolCristián ZavalaAníbal MosaColo ColoCoquimbo Unido

