    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    En el aeropuesto, el excapitán de Colo Colo habló de su despedida del club. Criticó a la dirigencia: "Tienen que mejorar porque somos el club más grande de Chile".

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Esteban Pavez ya no es jugador de Colo Colo. Este miércoles se informó que el mediocampista se va del Cacique para fichar por Alianza Lima, club en donde fue pedido por un viejo conocido en su carrera: Pablo Guede. El estratega argentino lo quiere en Perú, país al que esta tarde se embarcó. Precisamente en el aeropuerto, minutos antes de tomar el avión, Pavez rompió el silencio.

    Reconoció que no quedó conforme con la forma en que lo despidieron: “Mi despedida es un poco fría. Merecía al menos una foto, un recuerdo, algo del club y eso me duele. Pienso que los últimos capitanes de Colo Colo se han ido así y eso no puede ser”, comenzó diciendo.

    Contra la dirigencia y Fernando Ortiz

    Luego habló sobre la dirigencia, a la que criticó: “Institucionalmente, administrativamente, hay algo muy importante que está pasando ahí y lo digo con todas sus letras, tienen que mejorar porque somos el club más grande de Chile y uno, como colocolino, eso es lo que quiere”.

    Foto: Photosport

    Luego, tuvo palabras para el DT Fernando Ortiz, con quien perdió la titularidad que tuvo durante casi toda su estadía en Colo Colo: “Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado o estar en la banca. El año pasado el partido con Audax fue bastante duro, los dos referentes de Colo Colo, estar en la banca me pegó mucho, porque creo que era un partido para que estuviera uno de los dos y ninguno estaba; Arturo (Vidal) o yo. (...) La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté (a Fernando Ortiz)”.

    Además, admite que su intención era seguir en el club: “Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día y yo todavía me siento importante. Por algo me llamó Pablo. Hace rato que me venía hablando, otros clubes también me hablaron. Yo la verdad que quería estar en Colo Colo, pero hace una semana tomé la decisión por cosas que estaba viendo, sabía que estaba difícil jugar”.

    A veces las cosas no salen como uno quiere, mi idea era retirarme en Colo Colo. Y las cosas no salen, el fútbol es de momentos y el año pasado no fue un momento bueno mío, tampoco del equipo. Yo soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias, siempre me hice cargo, siempre di la cara. Hoy en la despedida con mis compañeros, con los trabajadores del club, me sentí muy orgulloso de todo lo que he hecho como capitán y más allá de eso, como ser humano”, cerró.

