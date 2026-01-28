SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Con mayor madurez y experiencia”: la U confirma el retorno de Marcelo Morales tras su breve paso por la MLS

    El lateral firma por un año con el elenco estudiantil. Se trata de un préstamo con opción de compra.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Con mayor madurez y experiencia”: la U confirma el retorno de Marcelo Morales tras su breve paso por la MLS. Foto: Prensa Universidad de Chile

    Marcelo Morales está de regreso en la U. Tal como adelantó El Deportivo, el lateral firmó con el elenco estudiantil por un año. Retorna en condición de préstamo con opción de compra tras su breve paso por Estados Unidos.

    “El lateral nacional llega a nuestro equipo en calidad de préstamo por un año (con opción de compra) desde el New York Red Bulls de Estados Unidos. Formado en la U, ‘Chelo’ retorna a casa tras la experiencia y roce internacional en la Major League Soccer y seguirá construyendo su historia junto al Romántico Viajero. El canterano azul, se suma así a los arribos de Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero”, apuntan en los canales oficiales del equipo laico.

    “Con 22 años, nuestro lateral resalta por su gran experiencia junto a Universidad de Chile. Un camino iniciado en nuestra serie Sub-8 y que, tras destacar en cada categoría juvenil, lo vio debutar profesionalmente en la campaña 2020. Impulsado por su velocidad, potencia en el uno contra uno y capacidad para defender y atacar, rápidamente dejó huella en el equipo. En total, durante sus cinco temporadas defendiendo a la U (2020-2024), sumó 111 partidos, registrando 2 goles y 16 asistencias. Además, en sus vitrinas resalta el título de la Copa Chile 2024″, añaden en el comunicado.

    En esa línea, la U destaca el crecimiento que exhibió el carrilero en su primer paso por el club. “Su gran rendimiento junto al equipo no solo le permitió abrirse paso en su primera experiencia en el extranjero, sino que también lo llevó a la Selección Chilena. Representó a las categorías Sub-20 y Sub-23 de la Roja y debutó a nivel adulto contra Brasil en las clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, establecen.

    Además, pese a que fue un período corto, elevan lo hecho en Norteamérica. “Con mayor madurez y experiencia, Morales está listo para ayudarnos y pelear por todos los objetivos este 2026. El defensor superó con éxito las evaluaciones médicas y ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico de Francisco Meneghini para integrarse de inmediato a los trabajos del equipo”, enfatizan.

    El retorno de Morales a la U se debe, en gran parte, a la salida de Matías Sepúlveda rumbo a Lanús. La banda izquierda de los laicos había quedado despotenciada. Felipe Salomoni aparecía como el encargado de asumir la vacante.

