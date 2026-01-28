Con gol de arquero en el minuto final: la heroica victoria del Benfica sobre el Real Madrid para seguir en la Champions League

Una definición increíble en la jornada final de la Fase de Liga de la Champions League. El Benfica celebró una victoria épica como local. Gracias a su portero, los portugueses superaron nada menos que al Real Madrid para seguir con vida en el principal torneo de clubes a nivel global. Por lo demás, con esta derrota, los merengues se quedaron afuera del top 8. Un 4-2 que ya se instala en el anuario de los recuerdos que dejará 2026.

El equipo que ahora dirige Álvaro Arbeloa, el reemplazante de Xabi Alonso, llegó a la última jornada en zona de clasificación directa a los octavos de final. Mientras que las Águilas de Lisboa, al mando de José Mourinho, estaban urgidas de un buen resultado para mantenerse en carrera.

Cuando los lusos eran superiores, el Madrid encontró la apertura en los 30′, gracias al tanto de Kylian Mbappé. Lo bueno para el equipo de Mou es que reaccionó rápido, porque en los 36′ llegó al 1-1 gracias al noruego Andreas Schjelderup. En el tiempo añadido, Benfica se puso 2-1 arriba en el marcador a través de un penal convertido por el griego Vangelis Pavlidis.

En el segundo periodo, otra vez Schjelderup anotó para aumentar la diferencia a favor del Benfica. La Casa Blanca se metía en problemas. En los 58′, Mbappé descontó y acortó la distancia. Tenía que estar pendiente de los otros resultados para determinar si le alcanzaba para entrar directo en octavos de final. Mientras que al local le faltaba un gol para superar en la diferencia a otros competidores.

En los descuentos, el Real Madrid se quedó con nueve, por las expulsiones de Asencio y Rodrygo. A Benfica le quedó una última acción, de pelota detenida, para soñar con meterse dentro del grupo de los que van a playoffs (del 9º al 24º).

¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Minuto 90′+8 y el arquero ucraniano Anatoliy Trubin, quien subió como si fuera un ariete, gana por arriba y mete un cabezazo que derrota a Courtois. Locura en Lisboa. Los españoles no lo podían creer.

Con este resultado, el Madrid de Arbeloa quedó en la novena posición de la tabla general de la Liga de Campeones, con 15 puntos, a uno del último clasificado. Deberá pasar por un playoff para meterse en octavos. Por su parte, el Benfica entró con lo justo, en el 24º puesto, al repechaje.

Otros elencos potentes que tendrán que jugar un repechaje son Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund.