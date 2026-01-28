En vivo: los grandes de Europa buscan su paso directo a los octavos de final de la Champions League
Real Madrid, PSG, Barcelona, Inter y Manchester City, entre otros, luchan por un cupo directo en la fase siguiente. Sigue aquí todos los resultados de la última fecha de la fase de la liga del torneo continental.
Minuto a Minuto
Gooooooooooooool del Chelsea
Los ingleses abren la cuenta ante el Napoli, de penal, y se mete entre los ocho.
Sporting Lisboa empata y busca su lugar en los ocho
Le empataron al líder
Haaland está metiendo al City en los octavos
Los ingleses abren la cuenta en el minuto 11 y se mete entre los ocho mejores.
Gol del PSG y se está metiendo en octavos
El PSG se pierde un penal
Goooooooool del Athletic
Sancet abre la cuenta a los tres minutos y aseguran un puesto en el repechaje.
Sorpresa: cae el Barcelona
Los catalanes pierden ante el Kovenhavn con un gol a los cuatro minutos.
Goooooooooooool del Arsenal
Los ingleses demuestran por qué son el mejor equipo de Europa del momento y abren el marcador a los dos minutos. Le gana al Kairat 1-0.
Comenzaron los partidos
La última fecha de la fase de la liga de la Champions ya está en marcha.
¿Cómo se avanza en la Champions League?
Los ocho primeros equipos van directo a los octavos de final, mientras que los situados entre el 9º y el 24º puesto disputarán una eliminatoria de play-offs a doble partido para llegar a la mencionada instancia.
El Real Madrid está tercero
Los merengues tienen 15 puntos y con un empate ante Benfica podría clasificar. Pero, una serie de resultados, lo dejará fuera de los clasificados directos.
Los italianos con calculadora
Inter visita al Dortmund y Juventus al Mónaco. Ambos deben ganar y esperar otros resultados.
Los más necesitados
Barcelona debe ganarle al Kovenhavn y lo mismo debe hacer el Chelsea ante el Napoli y Manchester City ante Galatasaray.
Paso directo a octavos
Tras siete partidos de la fase de liga de la Champions League, solo dos equipos aseguraron un puesto en los octavos de final: Arsenal y Bayern Múnich.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.