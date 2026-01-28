SUSCRÍBETE POR $1100
    PSG, Barcelona, Inter y Manchester City se juegan la clasificación: las claves del supermiércoles de la Champions League

    Solo Arsenal y Bayern Múnich tienen un puesto asegurado en los octavos. A una fecha del término de la fase de liga, son varios los clubes importantes que arriesgan ir a playoffs. Los 18 partidos de la jornada final se jugarán en simultáneo, a las 17 horas de Chile.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La derrota de Paris Saint-Germain ante Sporting obliga al campeón a una victoria para meterse octavo en la Champions. FOTO: UEFA

    La fase de liga de la Champions League disputa su última jornada. Después de siete fechas, solo dos equipos aseguraron un puesto en los octavos de final: Arsenal y Bayern Múnich.

    El resto de los grandes de Europa deberá jugar en la cancha la opción de quedar entre los ocho primeros, con un cronograma de 18 partidos en simultáneo, todos a las 17 horas de Chile. Acá, el principal objetivo es evitar la ronda de playoffs que enfrenta desde el noveno al vigésimo cuarto ubicados entre 36 equipos.

    En la actual tabla de posiciones hay ocho equipos con 13 puntos, que abarcan desde el sexto lugar al décimo tercero, ordenados solo por la diferencia de gol, condimento que hace avizorar una última jornada con abultados resultados para evitar esa ronda de eliminación.

    Una de las escuadras en esa condición es el actual campeón Paris Saint-Germain. Los galos son sextos, gracias a su ventaja de 10 tantos positivos, y se medirán en la Ciudad Luz contra Newcastle United. Los ingleses, que son séptimos, tienen el mismo puntaje e idéntica diferencia, aunque cuatro conquistas marcadas menos que su oponente.

    El Barcelona también tiene 13, pero está noveno con +5. Los catalanes reciben al Copenhague (26°, 8 unidades), un rival más que abordable para mejorar su cantidad de goles y meterse octavo.

    El Manchester City vive una situación similar. Los dirigidos de Josep Guardiola hipotecaron sus opciones la fecha pasada, después de caer en Noruega frente a Bodo/Glimt. Los Ciudadanos igual suman 13 con +4 y reciben al campeón turco Galatasaray (17°, 10).

    Todo apretado

    El Chelsea está en el mismo grupo de la trecena, puntaje que le permite mantenerse octavo, gracias a la diferencia de +6. Claro que los Blues tienen un desafío mayor al de sus rivales directos, ya que deben visitar al Napoli, squadra azzurra a la que le urge un triunfo, ya que está en el puesto 25°, fuera de todo, por ahora.

    Atlético de Madrid es duodécimo con 13 puntos y +3, siempre en la antesala de su encuentro ante Bodo/Glimt, en la capital hispana. Sporting Lisboa es décimo y tendrá que visitar a Athletic en Bilbao, elenco vasco que necesita ganar para acceder a playoffs.

    Atalanta cierra este apretado grupo. El otrora campeón de la Europa League 2023-2024 tiene que viajar hasta Bélgica para medirse al Union Saint-Gilloise, lejos en el puesto 31°, pero con oportunidad de meterse entre los 24 mejores, en caso de una victoria.

    Tarea más complicada para Inter de Milán, actual subcampeón del torneo. Los lombardos suman 12 y deben visitar al Borussia Dortmund que tiene 11, también con chances de avanzar de manera directa.

    Real Madrid, cerca

    La goleada de la semana pasada ante el Monaco permitió a los merengues alcanzar un colchón de puntos para intentar zafar de la ronda clasificatoria. El Real Madrid, club más ganador del torneo, alcanzó la línea de la quincena de unidades que lo tiene tercero. Sin embargo, visita al Benfica de José Mourinho, cuadro que necesita imperiosamente la victoria para, al menos, acceder al 24° puesto.

    Mientras que el Liverpool, actual monarca inglés sumido en una insólita crisis futbolística, está cuarto y tiene los mismos 15 que el Madrid, aunque una peor diferencia de goles: 6 contra 11. Ahora, en Anfield, reciben al sorprendente Qarabag azerí que suma 10 y está al filo de llegar a los playoffs.

    Los otros partidos son: Monaco vs. Juventus, Ajax vs. Olympiacos, Arsenal vs. Kairat Almaty, Bayer Leverkusen vs. Villarreal, Club Brujas vs. Olympique de Marsella, Eintracht Frankfurt vs. Tottenham y PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich.

