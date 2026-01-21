SUSCRÍBETE POR $1100
    Champions League: el Liverpool golea al Marsella y le da un poco más de aire a la continuidad del DT Arne Slot

    El equipo de los Reds ganó 3-0 en Francia para meterse en el cuarto puesto, con 15 puntos. Barcelona goleó 4-2 a Slavia en Praga, pero aún no logra meterse entre los ocho primeros, a falta de una fecha.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Dominik Szoboszlai abrió la cuenta para Liverpool en el triunfo sobre Marsella. FOTO: UEFA.

    Liverpool mostró una cara diferente. Después del pobre empate 1-1 ante el colista Burnley, por la Premier, el equipo de Anfield Road viajó hasta Marsella para golear 3-0 al Olympique y meterse en el cuarto puesto de la Fase de Liga de la Champions, con 15 puntos.

    La visita de los Reds al estadio Vélodrome no era uno más en el calendario del campeón inglés. Una victoria podía acercarlos un poco más al objetivo de quedar entre los ocho primeros, posición que permite acceder directamente a los octavos, sin jugar los playoffs.

    Eso, por un lado. Por el otro, la posibilidad de encontrar el fútbol perdido en esta temporada, irregularidad que tiene al equipo rojo lejos de la lucha por el título de la Premier League, al margen de la potencial salida del DT del DT neerlandés Arne Slot, quien está muy cuestionado por la dirigencia.

    Pese a la presión, fue el equipo visitante el que se vio más sólido en la primera parte. Los galos intentan encerrar a los británicos en su campo, a sabiendas de la que la velocidad de su adversario con Mohamed Salah y compañía era un peligro latente.

    A los 19’, Alexis Mac Allister ya había avisado para los isleños con un remate cruzado que se fue cerca del segundo palo. Instantes más tarde, Hugo Ekitike logró convertir para los ingleses, pero el VAR denunció la posición de adelanto.

    En los descuentos de la primera parte, Liverpool abrió la cuenta. El tiro libre del volante húngaro Dominik Szoboszlai sorprendió al arquero Gerónimo Rulli, quien no pudo detectar el disparo bajo la barrera para el 1-0.

    El segundo tiempo vio una mejora del Marsella, hasta que cayó el gol de los británicos. A los 73’, Frimpong desbordó se llevó a Igor Paixao en la derecha y su centro dio en el portero Rulli para que cayera el 2-0. Cuando el duelo se iba, Cody Gakpo puso el 3-0 final.

    Gana el Barça

    Los catalanes tuvieron que esforzarse al máximo para derrotar al Slavi en Praga. El cuadro checo logró empatar 2-2 en la mitad, antes de que los catalanes cerraran la goleada de 4-2.

    En Italia, Athletic de Bilbao dio la sorpresa tras vencer por 3-2 al difícil equipo de Atalanta con remontada, después de ir en desventaja por la mínima, en los primeros 45 minutos.

    Otros resultados: Juventus 2, Benfica 0; Galatasaray 1, Atl. de Madrid 1; Qarabag 3, E. Frankfurt 2; Bayern de Múnich 2, U. Saint-Golloise 0; Newcastle 3, PSV Eindhoven 0; Chelsea 1, Pafos 0.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueLiverpoolOlympique de MarsellaBarcelonaSlavia Praga

