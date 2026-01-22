SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Real Madrid rompe los récords: el cuadro merengue domina el ranking de ingresos liderado por LaLiga y la Premier League

    El club español domina sin contrapeso el escalafón de los ingresos con 1.200 millones de euros, pero la liga inglesa metió a nueve equipos entre los primeros 20 de la mencionada clasificación.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Real Madrid rompe los récords: el cuadro merengue domina el ranking de ingresos liderado por LaLiga y la Premier League. Foto: @realmadrid

    Las ganancias de los clubes europeos durante la temporada 2024-2025, superaron todas las expectativas. El diario Marca de España catalogó la cifra como “récord”. Los 20 clubes más poderosos de dicho continente facturaron 12.400 millones de euros (14.500 millones de dólares), o sea, un 11% más que la anterior cifra interanual.

    El escalafón lo lideran dos clubes hispanos, el Real Madrid y el Barcelona, pero la Premier League ubicó a nueve de sus escuadras entre los top 20, aunque ninguno de ellos logró quedar entre los cuatro primero lugares. Tras los ibéricos, se encuentran el Bayern Múnich y el PSG.

    El Real Madrid y Barcelona son los clubes con más ganancias en Europa.

    Real Madrid lidera el ranking

    El conjunto merengue mantiene el liderazgo por segundo año consecutivo, con ingresos cercanos a los 1.200 millones de euros (1.400 millones de dólares). Un 23% de crecimiento en venta de merchandising y nuevos acuerdos comerciales lograron aminorar la caída de un 6% en venta de entradas y mantenerlo en su lugar de privilegio.

    Más impresionante aún es lo del Barcelona. No sólo logró un gran salto, del sexto al segundo puesto, sino que lo hace sin disputar partidos en su estadio por la remodelación del Camp Nou. Pero su crecimiento de 27% se sostiene, principalmente, por la introducción de las Licencias de Asiento Permanente (PSL). ¿Cuánto recibieron? 975 millones de euros (1.143 millones de dólares).

    El Bayern Múnich se mete en el podio con 860,6 millones de euros (US$ 1.000 millones), gracias a las enormes ganancias que obtuvo por los derechos audiovisuales derivados de su participación en el Mundial de Clubes y el PSG cayó al cuarto lugar, con 837 millones de euros (981 millones de dólares), pues perdió dinero en la caída de los derechos televisivos de la liga local.

    El botín que se llevaron en las competencias continentales, afirmaron las ya potentes arcas de la Premier League y sus equipos más conocidos se repartieron gran parte de la torta. Liverpool los lideró con 836 millones de euros (5°), lo siguió el Manchester City con 829 millones (6°), Arsenal con 822 millones (7°), Manchester United con 793 millones (8°), Tottenham con 673 millones (9°) y el Chelsea con 584 millones (10°).

    Gran parte del dinero es obtenido por los clubes gracias a sus ingresos comerciales (43% del total) y de los derechos de transmisión, los cuales crecieron un 10% y llegaron al 38% del total. Según el citado diario español, “el principal motor fue el Mundial de Clubes, donde participaron la mitad de los clubes del Top 20, con un incremento del 17% en sus ingresos audiovisuales. También contribuyó el arranque de la renovada y cada vez más rica Champions League”.

    Lee también:

    Más sobre:Real MadridBarcelonaPremier LeagueBayernManchester CityManchester UnitedFútbolFútbol Europeo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Constanza Castillo (RN), la subsecretaria que se desplegará con el ministro José García en el Congreso

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Lo más leído

    1.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    2.
    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    3.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    4.
    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    5.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio
    Chile

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    El valor de la humildad en tiempos convulsos
    Negocios

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay
    El Deportivo

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro

    Con dos importantes tapadas: Gabriel Maureira se lleva los aplausos de Colo Colo tras su actuación contra Peñarol

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026
    Cultura y entretención

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa
    Mundo

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer