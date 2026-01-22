Real Madrid rompe los récords: el cuadro merengue domina el ranking de ingresos liderado por LaLiga y la Premier League

Las ganancias de los clubes europeos durante la temporada 2024-2025, superaron todas las expectativas. El diario Marca de España catalogó la cifra como “récord”. Los 20 clubes más poderosos de dicho continente facturaron 12.400 millones de euros (14.500 millones de dólares), o sea, un 11% más que la anterior cifra interanual.

El escalafón lo lideran dos clubes hispanos, el Real Madrid y el Barcelona, pero la Premier League ubicó a nueve de sus escuadras entre los top 20, aunque ninguno de ellos logró quedar entre los cuatro primero lugares. Tras los ibéricos, se encuentran el Bayern Múnich y el PSG.

El Real Madrid y Barcelona son los clubes con más ganancias en Europa.

Real Madrid lidera el ranking

El conjunto merengue mantiene el liderazgo por segundo año consecutivo, con ingresos cercanos a los 1.200 millones de euros (1.400 millones de dólares). Un 23% de crecimiento en venta de merchandising y nuevos acuerdos comerciales lograron aminorar la caída de un 6% en venta de entradas y mantenerlo en su lugar de privilegio.

Más impresionante aún es lo del Barcelona. No sólo logró un gran salto, del sexto al segundo puesto, sino que lo hace sin disputar partidos en su estadio por la remodelación del Camp Nou. Pero su crecimiento de 27% se sostiene, principalmente, por la introducción de las Licencias de Asiento Permanente (PSL). ¿Cuánto recibieron? 975 millones de euros (1.143 millones de dólares).

El Bayern Múnich se mete en el podio con 860,6 millones de euros (US$ 1.000 millones), gracias a las enormes ganancias que obtuvo por los derechos audiovisuales derivados de su participación en el Mundial de Clubes y el PSG cayó al cuarto lugar, con 837 millones de euros (981 millones de dólares), pues perdió dinero en la caída de los derechos televisivos de la liga local.

El botín que se llevaron en las competencias continentales, afirmaron las ya potentes arcas de la Premier League y sus equipos más conocidos se repartieron gran parte de la torta. Liverpool los lideró con 836 millones de euros (5°), lo siguió el Manchester City con 829 millones (6°), Arsenal con 822 millones (7°), Manchester United con 793 millones (8°), Tottenham con 673 millones (9°) y el Chelsea con 584 millones (10°).

Gran parte del dinero es obtenido por los clubes gracias a sus ingresos comerciales (43% del total) y de los derechos de transmisión, los cuales crecieron un 10% y llegaron al 38% del total. Según el citado diario español, “el principal motor fue el Mundial de Clubes, donde participaron la mitad de los clubes del Top 20, con un incremento del 17% en sus ingresos audiovisuales. También contribuyó el arranque de la renovada y cada vez más rica Champions League”.