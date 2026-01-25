SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El Manchester United sorprende al Arsenal en el Emirates y aprieta la lucha en la cima de la Premier League

    El equipo dirigido por Michael Carrick se impuso por 3-2 como visitante y cortó una racha adversa ante los Gunners, que siguen líderes pero reducen su ventaja en la tabla.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El Manchester United sorprende al Arsenal en el Emirates y aprieta la lucha en la cima de la Premier League. Foto: @premierleague

    El Manchester United logra un triunfo clave como visitante al imponerse por 3-2 sobre Arsenal en el Emirates Stadium. El partido terminó resolviéndose en los minutos finales. El equipo dirigido por Michael Carrick aprovechó errores defensivos del local y una alta efectividad en momentos decisivos para llevarse tres puntos que lo afirman en en el cuarto puesto. Los Gunners, en tanto, siguen como líderes de la Premier League.

    Arsenal comenzó el encuentro con el dominio del balón y el control territorial. En los primeros 20 minutos, generó varias aproximaciones claras, especialmente a través de Bukayo Saka y las llegadas de Declan Rice y Martin Zubimendi desde atrás. Senne Lammens, arquero del United, tuvo intervenciones importantes ante un cabezazo y un remate desde media distancia.

    La apertura del marcador llegó a los 29 minutos y fue producto de esa presión. Tras un centro desde la izquierda que no pudo despejar Patrick Dorgu, Saka mantuvo viva la jugada y el balón derivó en Martin Odegaard. El noruego remató de primera y el disparo se desvió en Lisandro Martínez, quien terminó enviando el balón a su propio arco.

    El gol, eso sí, no desordenó a United. Por el contrario, el equipo visitante adelantó líneas y comenzó a explotar los errores en la salida del local. A los 37 minutos, Zubimendi falló en un pase atrás hacia David Raya y Bryan Mbeumo interceptó el balón para definir con tranquilidad y establecer el empate. Fue el primer aviso serio de un elenco visitante que cerró mejor la primera parte y estuvo cerca de dar vuelta el marcador antes del descanso.

    El arquero Lammens fue una de las figuras del Manchester United. Foto: @manutd

    En el segundo tiempo, el desarrollo cambió rápidamente. El United salió con mayor agresividad y encontró premio a los 50 minutos. Dorgu inició una pared con Bruno Fernandes en el borde del área, recibió de vuelta y sacó un remate de zurda que se clavó en el ángulo izquierdo de Raya para el 2-1 visitante. La jugada fue revisada por el VAR ante un posible toque de mano previo, pero el gol fue convalidado.

    Arsenal respondió con una serie de cambios ofensivos ordenados por Mikel Arteta. El local volvió a instalarse en campo rival y acumuló centros y remates, aunque con dificultades para generar ocasiones limpias. Lammens volvió a ser determinante al contener un disparo a quemarropa.

    La presión tuvo efecto a los 84 minutos. Tras una jugada sostenida por la derecha, Saka envió un centro que desordenó el área visitante. El primer intento fue bloqueado sobre la línea, pero Merino capturó el rebote y definió para el 2-2, devolviendo el partido a un escenario abierto en el tramo final.

    Cuando el empate parecía definitivo, el Manchester United encontró el golpe final. A los 87′, Matheus Cunha, ingresado en el complemento, definió de derecha desde lejos para marcar el 3-2. En los minutos finales, el Arsenal buscó el empate con centros y remates lejanos, pero no logró volver a inquietar con claridad a la defensa rival. El pitazo final confirmó una victoria significativa para Manchester United, que suma su segundo triunfo consecutivo. Antes le habían ganado el derbi al City.

    Con este resultado, Arsenal se mantiene como líder, pero ve reducida su ventaja en la cima a cuatro puntos. La de este domingo es su primera caída como local en la temporada y ante los Diablos Rojos no perdían desde 2017 en Londres. El Manchester United, por su parte, se afirma en la pelea por puestos de Champions League, consolidando una recuperación que parecía improbable hace algunas semanas.

