Más balones, nueve suplentes y un claro guiño a la U: las novedades que traen las bases de la Liga de Primera 2026

Vuelve la Liga de Primera. Vuelve el Campeonato Nacional. Este viernes 30 de enero, en Ñuñoa, Universidad de Chile y Audax Italiano dan inicio a un nuevo certamen de la Primera División. Será el partido inaugural de un torneo que, como suele ocurrir año tras año, ofrece varias novedades reglamentarias respecto de su versión anterior.

El desafío de aumentar el tiempo real de juego se mantiene vigente. Un propósito en el que ya se habían involucrado los árbitros, desde que Roberto Tobar asumió la presidencia de la Comisión.

11 balones por partido y hasta 12 pasapelotas

Las bases de la Liga de Primera 2026 contienen una disposición novedosa, que apunta a contribuir al mejoramiento del nivel futbolístico y, sobre todo, la agilidad del juego. “Los balones con que se disputarán todos los partidos del Campeonato serán proporcionados por la ANFP, debiendo disputarse cada encuentro con 11 balones”, consigna el artículo 28º del documento, al que tuvo acceso El Deportivo. La modificación fue solicitada por los mismos clubes.

Fernando Zampedri, figura de la UC, celebra en la Supercopa, ante Huachipato.

Más adelante, en el artículo 37º se detallan las misiones específicas de los pasabalones, cuyo rol es fundamental a la hora de agilizar el desarrollo de los duelos. “En cada partido, el club que actuare como local deberá disponer de entre 8 y 12 pasabalones, los que deberán constar en una nómina que dicho club entregará a la cuaterna arbitral en forma previa al inicio del partido, que incluya los nombres y apellidos de cada uno de ellos”, establece.

Hay una advertencia concreta en ese sentido. “La presentación de menos pasabalones de los requeridos de acuerdo con los incisos precedentes, el retiro de uno o más que no tuviere reemplazo antes del término del juego y la actuación deficiente de éstos, calificada así por el árbitro del partido en su informe, importará una infracción del club que actuare de local, el que será sancionado con multa ascendente hasta la suma de 50 UF. La denuncia de las infracciones precedentemente descritas solo podrá ser efectuada por el árbitro del partido”, se establece.

Quienes realicen la función deben cuadrarse con el propósito. “Los pasabalones que no respeten las instrucciones de los árbitros y que sean denunciados por éstos, no podrán ser asignados en tal función por el club local en el partido siguiente. La infracción a esta disposición será sancionada con una multa ascendente a 20 UF al club infractor y una suspensión de dos partidos en el Fútbol Formativo, en caso de que disputen alguna de sus competencias”, se estipula respecto de la disciplina de los colaboradores.

Solución a los reclamos de la U

Otra materia que resalta en la actualización de la normativa es la fijación de un criterio específico para las suspensiones de partidos. En principio, en consonancia con el acuerdo suscrito con TNT Sports de darle continuidad al calendario y, luego, como respuesta a las quejas de Michael Clark, el presidente de Azul Azul, quien criticó a la ANFP por no postergar duelos durante la participación de la U en la Copa Sudamericana.

El artículo 22º aborda específicamente la materia. “No constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando su partido de semifinal fijado en el extranjero o la final de tal competencia. En este caso, el club podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, respecto del partido de semifinal que debiere disputar en el extranjero”, apunta.

“Ningún club podrá disputar un partido de competencia oficial mediando un plazo inferior a 48 horas desde el término del partido inmediatamente anterior. El plazo, para estos efectos, se computará desde las 00:01 horas del día siguiente a aquel en que se disputó el último partido. Sin perjuicio de lo indicado en el inciso primero del presente artículo, cuando un equipo disputare una competencia internacional oficial fuera del país se programarán sus partidos del Campeonato en fechas y horas que consideren un mínimo de 72 horas de antelación a aquellas fijadas para los partidos que deban disputar en la competencia internacional, computándose tales plazos de la misma forma indicada en el inciso precedente”, especifica.

Juveniles y más sustitutos

El artículo 31º se refiere a la inclusión de jugadores juveniles. “En todos los partidos del Campeonato, cada club deberá incluir en la planilla de alineación del partido al menos a un jugador chileno nacido a partir del 1° de enero de 2005. Para la Temporada 2027 se exigirá que para todos los partidos del Campeonato, cada club deberá incluir en la planilla de alineación del partido al menos, a un jugador chileno nacido a partir del 1° de enero de 2007″, consigna.

“En la sumatoria de todos los partidos de la fase regular del Campeonato que dispute cada club, los jugadores chilenos indicados en el inciso segundo de este artículo y que cumplan con los años estipulados en el inciso segundo de este artículo deberán haber disputado a lo menos el 70% de los minutos de participación, lo cual corresponderá, sobre un total de 30 partidos, a un mínimo de 1.890 minutos. Asimismo, en caso que dos o más jugadores chilenos, según lo indicado en el inciso segundo de este artículo disputen un mismo partido, se considerarán para estos efectos hasta un total de 120 minutos”, se especifica.

“En caso que uno o más de los jugadores referidos precedentemente fueren citados a una Selección Nacional Chilena, no pudiendo participar por su club, se contabilizarán igualmente como disputados por tales jugadores 45 minutos en total en dicho partido. Esto, siempre y cuando dichos jugadores formen parte de la lista indicada en el artículo 7° de estas Bases y que hayan participado, al menos, en 3 partidos del Campeonato de Primera División 2026 y que hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2008. La excepción establecida precedentemente no eximirá al club respectivo de la obligación establecida en el inciso 2° del presente artículo", se aclara.

Tiago Nunes, extécnico de la UC

Otra variación relevante, también contenida en las bases de la Copa de la Liga, es la ampliación de los cupos para jugadores suplentes. En este torneo, se podrá llevar nueve jugadores a la banca, la denominada ley Tiago Nunes. El entonces técnico de Universidad Católica propuso emular el número de sustitutos a los que se emplean en las competencias internacionales, lo que abrió una intensa discusión respecto de los costos y los beneficios de la medida.

Además de establecerse en ocho personas la composición del cuerpo técnico, el artículo 33º consigna una prohibición concreta: “No podrá ubicarse en la banca de suplentes ninguna persona que tenga un cargo administrativo, gerencial y/o dirigencial”. Las sustituciones seguirán siendo cinco, sin perjuicio de una sexta por conmoción.

Los estatutos, sobre todo

El artículo 4º no tiene variaciones, pero funciona como un recordatorio. Fundamentalmente, para evitar controversias como el fallido intento de Deportes Iquique y Unión Española de evitar por la vía jurídica el descenso al que los condenó una nefasta temporada deportiva. El temor a poner en riesgo el contrato con Turner frenó los impulsos.

En ese acápite se establecen las facultades del directorio de la ANFP. “La organización, dirección y fiscalización del Campeonato estará a cargo del Directorio de la ANFP, el que podrá actuar por sí o a través de representantes o funcionarios de la ANFP designados especialmente al efecto”, introduce.

“La interpretación general de las normas contenidas en las presentes Bases, en todo aquello que no sea privativo del Tribunal Autónomo de Disciplina, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16° letra b) de los Estatutos y el artículo 2° del Reglamento, ambos de la ANFP, corresponderá al Directorio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4° de los Estatutos", explica.

“Las resoluciones del Directorio serán adoptadas sin forma de juicio ni ulterior recurso, en todas aquellas materias no previstas en las presentes Bases, de oficio, a solicitud del Tribunal Autónomo de Disciplina o de cualquier legitimado para interponer acciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, inciso 2°, de las presentes Bases. Las resoluciones del Directorio deberán ser fundadas y emitirse en el más breve plazo posible”, consigna.

Unión Española e Iquique, los descendidos de 2025.

El artículo siguiente establece el orden de prelación. Precisamente el elemento que terminó por condenar a hispanos y Dragones Celestes. “a) Estatutos de la ANFP, b) Reglamento de la ANFP, c) Las presentes Bases, d) Código de Procedimiento y Penalidades, e) Demás normativa aplicable de la ANFP, f) Estatutos y reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (en adelante, la “FIFA”) y las Reglas del Juego IFAB en todo lo que no estuviera regulado en los cuerpos normativos anteriormente señalados”, estipula.

“Se establece que el Manual de Competiciones preparado por la Gerencia de Ligas Profesionales, forma parte integrante, para todos los efectos, de las presentes Bases”, añade.

Las clasificaciones

En el plano competitivo, se determinan los criterios de clasificación a las copas internacionales. Hay cambios en lo relacionado a la Copa Libertadores. En 2026, Chile 3 será el campeón de la naciente Copa de la Liga, mientras que el cupo Chile 4 surgirá de un partido entre el tercero de la tabla y el campeón de Copa Chile.

La clasificación a Copa Sudamericana también tiene variación. El Chile 4 lo obtendrá el perdedor del partido por el cuarto cupo en la Copa Libertadores, desplazando la asignación automática por posición en la tabla general.