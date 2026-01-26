SUSCRÍBETE POR $1100
    Desesperación en medio de la crisis: Liverpool contacta a Xabi Alonso para reemplazar al técnico Arne Slot

    De acuerdo con la información que publica el diario As de España, los Reds se comunicaron con el representante del exentrenador de Real Madrid.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Xabi Alonso fue contactado por Liverpool, según publican medios españoles. FOTO: @realmadrid

    Liverpool atraviesa una crisis que, de ninguna manera, era predecible a comienzos de temporada. Después de ganar el título de la Premier League e invertir alrededor de 450 millones en fichajes, el equipo no despega y la continuidad del técnico Arne Slot está en severo entredicho.

    La derrota de 3-2 ante el Bournemouth dejó en muy mal pie al técnico neerlandés, quien ya había sido cuestionado duramente la semana pasada, antes de la victoria frente a Olympique en Marsella, partido por la séptima fecha de la Fase de Liga de la Champions League.

    Con la caída ante los Cherries, el equipo de los Reds se alejó aún más de los primeros puestos del torneo local, competencia en la que marcha en el sexto puesto, a 14 puntos del líder Arsenal.

    Slot volvió a ser apuntado por los hinchas y por la exigente prensa británica, la que ya avizora un fin de ciclo del exadiestrador del PSV Eindhoven en la institución de Anfield Road.

    Un viejo conocido

    En ese escenario, los medios europeos ya hablan de posibles sustitutos para reemplazar al actual entrenador. Hace días que se maneja el nombre de Xabi Alonso, quien fue mediocampista de los Reds y que hace algunas semanas abandonó la banca de Real Madrid, ahora como entrenador.

    Tiempos convulsos en Liverpool que permiten esa coyuntura en la danza de nombre. Tanto que, en medio de los cuestionamientos hacia el técnico, sus dirigidos se han visto obligados a hacer frente.

    Incluso, tras el triunfo sobre los marselleses, Slot fue consultado sobre la posibilidad de que lo reemplazara el español. De acuerdo con información que publica la BBC, el capitán Virgil van Dijk encaró al periodista que hizo la pregunta y habló fuerte: “ese cuestionamiento es una falta de respeto”.

    Asimismo, el compatriota del DT afirmó que “si miras lo que hemos hecho en esta temporada, claro que las críticas son justificadas, sobre todo si lo comparas con la anterior. Este ha sido un periodo difícil para los jugadores y para el entrenador, pero el técnico lo ha manejado bien”.

    Lo cierto es que el diario As de España afirma que los dirigentes de la escuadra británica sondearon al entrenador vasco como un posible sustituto del profesional neerlandés.

    De acuerdo con el medio hispano, los directivos se contactaron con el representante del técnico, Iñaki Ibáñez, para conocer la disponibilidad del profesional paran aceptar el reto.

    “Lo que está haciendo el club inglés es intentar anticipar lo que puede pasar y saber si puede contar con Xabi. La llamada al entorno del entrenador ha tenido respuesta positiva, lo que genera tranquilidad por Liverpool. El respeto hacia la figura como jugador se mezcla con la admiración hacia el actual entrenador pese al reciente paso atrás”, advierten los españoles.

