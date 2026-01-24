SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Arne Slot en la cuerda floja: Liverpool cae ante Bournemouth y encadena cinco fechas sin ganar en la Premier League

    Los Reds tenían el empate asegurado en su visita al Vitality Stadium, sin embargo, un gol de Amine Adli en el último suspiro derivó en el 3-2 final para los Cherrys. El futuro del entrenador neerlandés está en serio riesgo tras los malos resultados.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Bournemouth derrotó a Liverpool en la agonía y extendió la crisis de Arne Slot.

    Liverpool no consigue levantar cabeza en el fútbol inglés. Si en la UEFA Champions League el panorama es auspicioso, pues se ubican en zona de clasificación directa a octavos de final (4°) con 15 puntos, lo que ocurre en la Premier League es diametralmente distinto: por la fecha 23 cayeron en la agonía ante Bournemouth y encadenaron cinco jornadas consecutivas sin conocer de victorias, situación que pone en tela de juicio la continuidad del DT Arne Slot.

    En caída libre

    Desde el comienzo del partido en el Vitality Stadium se notó a un Liverpool incómodo. Tras el desgaste del viaje a mitad de semana a Marsella, los Reds se notaban cansinos y fuera de ritmo, por lo que sufrieron de entrada frente a la claridad de los Cherrys.

    A los 26′ se notó aquello, con una desconcentración en la zaga del conjunto de Merseyside. Un balonazo largo tocó línea de fondo y ni Milos Kerkez ni tampoco Virgil Van Dijk lograron llegar a la cobertura con celeridad. ¿El efecto inmediato? Ante la pasividad de la defensa, Alex Scott jugó el balón hacia el centro y Evanilson arremetió con un derechazo solitario.

    El desconcierto de los Reds continuó durante la primera mitad, con una banda izquierda totalmente descompaginada. Así, a los 32′, y cuando los visitantes estaban con 10 hombres sobre el terreno de juego por la lesión de Joe Gomez, el español Alejandro Jiménez se coló por la espalda de un distraído Kerkez y puso el 2-0.

    Por el desarrollo del trámite, todo parecía indicar que sería un triunfo cómodo para los Cherrys. Sin embargo, los pupilos de Arne Slot alcanzaron a reaccionar antes de la ida al entretiempo y se metieron en partido: Van Dijk, con un cabezazo a los 45′, descontó y se rehízo de su fallo en lo que había significado la apertura de la cuenta para el elenco rival.

    A partir de la anotación del defensor neerlandés, los vigentes campeones del fútbol inglés lograron tomar el protagonismo y se aventuraron en busca de una posible remontada en el complemento. El húngaro Dominik Szoboszlai, que viene siendo la figura de los Reds a lo largo de toda la temporada, fue el encargado de comandar esa postura. A los 79′, y tras una jugada preparada desde un tiro libre, el ex RB Leipzig sacó un potente disparo que dejó sin reacción al meta Djordje Petrovic.

    El 2-2 dejaba la puerta abierta para que en cualquier momento el Liverpool pudiera anotarse con su primera victoria del mes. No obstante, los planes volvieron a cambiar súbitamente por una nueva desinteligencia en el fondo. Cuando el reloj marcaba los 90′+5′, es decir, en el último suspiro, en la defensa de los Reds no lograron sacar el balón y, tras una serie de rebotes, Amine Adli la empujó sobre el área chica para marcar el definitivo 3-2.

    La daga sobre el cierre hunde al Liverpool, que llegó a las cinco fechas consecutivas sin festejos por el campeonato inglés. Previamente, habían empatado con Leeds United, Fulham, Arsenal y Burnley. Ahora, se ubicaron en la cuarta posición con 36 puntos, pero pueden ser superados esta jornada por el Manchester United, Chelsea, Brentford o Newcastle.

    Con esta seguidilla de resultados negativos, en Inglaterra ya se discute el futuro de Arne Slot en el banquillo. Cabe remarcar que, durante el mercado de pases de mediados de 2025, el Liverpool gastó US$ 500 millones para reforzar la plantilla, una cifra récord en la historia del fútbol mundial. Por ahora, nada de esa inversión se nota en la cancha y el entrenador neerlandés pende de un hilo por el nulo funcionamiento de sus dirigidos.

    El futuro de Arne Slot como DT del Liverpool está en riesgo tras una nueva caída en la Premier League.

