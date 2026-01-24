SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Con Gabriel Suazo como titular y Alexis Sánchez lesionado: el Sevilla sale a flote con un triunfo sobre el Athletic

    El equipo de los chilenos se impuso por 2-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y escaló hasta la undécima posición, distanciándose de la zona roja. El lateral nacional jugó 57 minutos, mientras que el tocopillano estuvo nuevamente ausente.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: @AthleticClub (X).

    El Sevilla recupera sensaciones y se escapa de los puestos de descenso. El fantasma, por ahora, se aleja. El cuadro de Nervión, que contó con Gabriel Suazo durante 57 minutos, se impuso por 2-1 sobre el Athletic Club. Alexis Sánchez, en tanto, estuvo ausente por lesión.

    Las bajas han sido uno de los factores de la irregularidad de un conjunto andaluz que está en la parte baja de LaLiga. Matías Almeyda debió afrontar el cotejo con ocho ausencias. Siete de ellas por lesión, incluyendo al Niño Maravilla. Al chileno se suman Azpilicueta, Niazou, Vargas, Marcao, Januzaj, Alfon y Mendy. Este último, eso sí, por acumulación de tarjetas.

    Con Suazo como titular y ubicado como carrilero izquierdo, un animado e intenso Sevilla fue protagonista en el inicio, sorprendiendo al Athletic, un equipo que tampoco ha cumplido con las expectativas en el comienzo de la temporada.

    Luego de un par de aproximaciones, el conjunto blanquirrojo parecía romper el cero. Gabriel Suazo se hizo cargo de un centro desde tres cuartos de cancha. El envío fue al segundo palo, donde arremetió y pivoteó Kike Salas. Ahí apareció Nemanja Gudlj, que provocó un autogol de Aitor Paredes. Sin embargo, tras revisión en el VAR, el árbitro desestimó el tanto por una infracción del serbio.

    Un triunfo necesario

    El Sevilla siguió siendo protagonista y se acercó en numerosas oportunidades sobre el arco de la visita. Mientras un participativo Suazo fue factor por su banda, siendo el origen de la gran mayoría de las llegadas de su equipo.

    Sin embargo, el envión se diluyó sobre el cierre del complemento y el Athletic se envalentonó. Terminó de mejor forma la primera mitad, logrando complicar a la zaga local. De hecho, vino el primer gol tras un centro de Yuri Berchiche. Urko Izeta conectó y un rebote obligó a una increíble parada de Vlachodimos. Robert Navarro (40′) capturó el rebote y empujó el balón.

    No obstante, el Sevilla, que había estado dormido durante los últimos minutos, despertó. Reaccionó rápido y marcó el empate. Juanlu Sánchez desbordó por la derecha y habilitó a Peque Fernández (42′), que igualó las acciones.

    En el 54′, una evidente mano de Yuri desató efusivos reclamos del plantel sevillano. Tras revisión, se señaló la pena máxima. Akor Adams (56′) se hizo cargo y anotó con un remate cruzado. Justo después de la anotación, Gabriel Suazo sería reemplazado por Oso.

    Pese a los embates finales, los locales lograron sostener el resultado. El triunfo le da un respiro al Sevilla y, sobre todo, al cuestionado Matías Almeyda. Con esta victoria, los nervionenses sumaron 24 unidades y se instalaron en la undécima posición, distanciándose del descenso. Por ahora, también están lejos de puestos internacionales.

