En vivo: Arne Slot se juega el puesto en la visita de Liverpool ante Marsella por la Champions League

Arne Slot, cuestionado

Cabe destacar que Liverpool viene de empatar con Burnley en la Premier League, torneo en el que marcha en el cuarto lugar con 36 puntos, a 14 del líder Arsenal. La prensa inglesa hablan de una posible salida de Slot en caso de que no obtenga buenos resultados en los próximos partidos. Su reemplazante podría ser Xabi Alonso.