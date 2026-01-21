SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Arne Slot se juega el puesto en la visita de Liverpool ante Marsella por la Champions League

    El DT de los Reds llega seriamente cuestionado a esta penúltima fecha de la fase de liga de la competición europea.

    Mohamed Salah volvió a jugar con el Liverpool.

    Minuto a minuto

    Marsella 0-1 Liverpool

    Ya se juega el segundo tiempo entre Marsella y Liverpool

    Así fue el gol de Szoboszlai

    Estadísticas del primer tiempo

    Otros resultados de esta jornada:

    • Slavia Praga 2-2 Barcelona
    • Juventus 0-0 Benfica
    • Chelsea 0-0 Pafos
    • Newcastle 2-0 PSV

    ¡Final del primer tiempo!

    Con un gol en los descuentos, Liverpool derrota de visita a Marsella.

    45+1′ ¡Golazo de Liverpool!

    Dominik Szoboszlai, con un gran tiro libre que ejecutó por debajo de la barrera, abre la cuenta ante Marsella.

    23′ Gol anulado a Liverpool

    Se sancionó fuera de juego del delantero Hugo Ekitike.

    20′ Siguen sin goles en Francia

    Liverpool en X.

    Así llegan

    Marsella marcha en la décimo quinta ubicación en esta fase de liga, mientras que Liverpool llega en el undécimo puesto. Ambos están en zona de clasificación a playoff.

    Arne Slot, cuestionado

    Cabe destacar que Liverpool viene de empatar con Burnley en la Premier League, torneo en el que marcha en el cuarto lugar con 36 puntos, a 14 del líder Arsenal. La prensa inglesa hablan de una posible salida de Slot en caso de que no obtenga buenos resultados en los próximos partidos. Su reemplazante podría ser Xabi Alonso.

    ¡Arranca el partido!

    Marsella se enfrenta a Liverpool, por la fecha 7 de la fase de liga de la Champions League, en Francia.

    Equipos a la cancha

    Suena el himno de la Champions League.

    Los elegidos en Liverpool

    Así forma Marsella

    El duelo está pactado para las 17.00 horas de Chile en el Estadio Vélodrome, en Francia.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Marsella y Liverpool, por la fecha 7 de la fase de liga de la Champions League.

