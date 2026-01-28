SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La venganza de Mourinho deja colgando al Real Madrid y el PSG también sufre con la clasificación en la Champions League

    Los galos solo empataron 1-1 contra Newcastle United, mientras que los merengues cayeron 4-2 con un espectacular cabezazo del portero Anatoly Trubin, en los descuentos, para que Mourinho se metiera entre los 24. Ambas escuadras quedaron fuera de los ocho mejores y deberán buscar un cupo en los playoffs.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Benfica ganó a Real Madrid, que deberá buscar un cupo a octavos en los playoffs. FOTO: UEFA.

    Jornada llena de emociones en la Champions League, torneo que vivió la octava y última jornada de la Fase de Liga. Tras la disputa de 18 partidos de manera simultánea, algunos grandes de Europa no lograron meterse entre los ocho mejores de la tabla de 36 equipos, situación que los obligará a jugar una ronda de playoffs.

    Paris Saint-Germain deberá buscar en la próxima ronda su paso a la elite de los mejores equipos del continente. El campeón no pudo pasar del empate con el ordenado cuadro de Newcastle United, equipo que le sacó un empate 1-1 en la Ciudad Luz. Encima, Ousmane Démbelé, último Balón de Oro, perdió un penal a los 4 minutos, cuando el partido estaba sin goles.

    Otra de las grandes decepciones fue el Atlético de Madrid, escuadra que dirige el técnico argentino Diego Pablo Simeone. Pero los dirigidos del Cholo no pudieron ante su gente en la capital hispana y terminaron cayeron por 2-1 ante el Bodo/Glimt noruego, verdugo del City en la séptima fecha. Con este resultado

    Liverpool se destapó en Anfield y goleó por 6-0 para meterse de manera directa en la ronda de los 16 mejores. El campeón de la Premier League derrotó al Qarabag azerí con goles de Alexis Mac Allister (15’ y 61’), Florian Wirtz (21’), Mohamed Salah (50’), Hugo Ekitike (57’) y Federico Chiesa (90’).

    Siempre en Inglaterra, Manchester City no pasó apreturas para saltarse la ronda de los playoffs. La escuadra que dirige Josep Guardiola ganó por 2-0 al campeón turco Galatasaray con anotaciones de Erling Haaland (11’) y Rayan Cherki (29’).

    Barcelona pasó muchas apreturas en la Ciudad Condal, pero ganó 4-1. El equipo culé tenía un compromiso abordable ante el FC Copenhague, pero los daneses se pusieron temprano en ventaja, a los 4’, después de la definición del islandés Viktor Bjarki Dadason. El equipo catalán reaccionó en el segundo tiempo y lo dio vuelta con anotaciones de Robert Lewandowski (48’), Lamine Yamal (60’), Raphinha (67’) y Marcus Rashford (81’).

    Sufre el Madrid

    En Lisboa se jugó un enfrentamiento lleno de morbo, después de que el sorteo del torneo pusiera al Benfica de José Mourinho contra Real Madrid, equipo al cual el luso dirigió entre 2010 y 2013. Claro que fueron los visitantes merengues quienes se pusieron en ventaja con el gol de Kylian Mbappé, justo en la media hora.

    Os Encarnados dieron vuelta las cifras gracias a las conquistas del noruego Andreas Schjelderup (36’) y el penal servido por el griego Vangelis Pavlidis, en los descuentos de la primera etapa. El mismo nórdico puso el 3-1 y Kiki logró su segundo personal. Al final, el arquero Anatoliy Trubin metió el 4-2 de los lusitanos (los hispanos tuvieron dos expulsados) que los deja en los enfrentamientos para meterse en octavos.

    Con esta derrota, el gigante merengue no pudo colarse entre los ocho primeros de la ronda inicial, la cual tiene a los siguientes clasificados directos: Arsenal de Inglaterra, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City.

    Entre el noveno y el vigésimo cuarto disputarán la ronda de los playoffs: Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle United, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

