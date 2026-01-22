SUSCRÍBETE POR $1100
    La quiso picar, se la atajaron y se lesionó: el insólito penal de Cristián Zavala contra Peñarol

    El delantero albo ejecutó el sexto penal de una tanda en la que, en total, se ejecutaron 18 lanzamientos y se desperdiciaron 11.

    Daniel Bustos
    Foto: captura ESPN

    Era el sexto penal en una insólita tanda de definición con varios lanzamientos perdidos. Peñarol y Colo Colo igualaban 2-2 en esa instancia y en los 90 minutos habían empatado 1-1 con goles de Víctor Felipe Méndez en el primer tiempo y de Facundo Batista en los descuentos. De pronto, Cristián Zavala comenzó a caminar desde la mitad de la cancha. Andrés Madruga, quien recientemente había marcado su lanzamiento para el elenco Carbonero, le lanzó fuerte la pelota mientras caminaba al área.

    Su designación de inmediato llamó la atención, ya que el extremo que viene de ser campeón con Coquimbo Unido terminó con fuertes dolores en la rodilla una vez que finalizaron los 90 minutos, y eso que ingresó en la segunda parte y su aporte fue muy poco.

    Se puso frente a Washington Aguerre, quien ya venía de atajar varias ejecuciones a los futbolistas del Cacique. Tomó una corta carrera, trotó y... picó sin nada de potencia el balón, que llegó fácil a las manos del portero uruguayo que se quedó al medio.

    Pero lo peor estaba por venir, ya que Zavala salió de inmediato de la cancha, se lanzó a un costado del arco, se bajó las medias y se tomó la rodilla derecha con evidentes muestras de dolor. El cuerpo médico rápidamente corrió a asistirlo.

    Un triunfo insólito

    Al final, Colo Colo venció por 4-3 en los penales a Peñarol, en una tanda en las que se ejecutaron 18 lanzamientos en total. Siete fueron gol y 11 se fallaron.

    No obstante, los dirigidos por Fernando Ortiz dominaron durante buena parte del encuentro y mejoraron su imagen futbolística respecto a los partidos amistosos que habían disputado ante Olimpia y Alianza Lima.

