    El Deportivo

    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    Los albos se pusieron en ventaja cerca del descanso, pero los uruguayos igualaron 1-1 en el minuto 93. En la tanda definitiva, los albos se impusieron 4-3.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Colo Colo ganó en los penales a Peñarol. FOTO: Photosport FOCOUY/PHOTOSPORT

    Colo Colo se fue con sentimientos encontrados de Montevideo, tras su tercer partido en la Serie del Río de la Plata. Ganaba 1-0 hasta el minuto 93, pero el gol de Peñarol obligó a una extrema definición por penales que acabó 4-3, después de 18 disparos.

    Los albos llegaban a la legendaria cancha del Centenario con la firme intención de mejorar lo hecho hasta ahora en el torneo de verano. Objetivo para el que el técnico Fernando Ortiz hizo varios cambios.

    El equipo volvió a la línea de cuatro, con el estreno de la dupla de zagueros uruguayos, Javier Méndez y Joaquín Sosa, aparición que le dio cierta seguridad ante un cuadro charrúa que, en líneas generales, fue muy poco ambicioso en la primera mitad.

    Precisamente, la escuadra de Pedrero se aprovechó de aquella aparente apatía rival. Adelantó sus líneas y comenzó a controlar la salida desde el fondo, principalmente, en los pies de Arturo Vidal quien jugó como volante central. En ese inicio, la aproximación más clara de los chilenos estuvo en los pies del debutante Maxi Romero, cuyo remate fue trabada por la defensa oriental.

    Sin embargo, esa posesión de los albos, llena de toques y paciencia no alcanzaba a encontrar profundidad. Peñarol se defendía atrás y cortaba los circuitos de la escuadra santiaguina, antes de que los jugadores pudieran meterse al área.

    Pero la escuadra local intentó reaccionar. Pasada la media hora, el Carbonero robó una pelota en la salida del cuadro chileno para que Leonardo Fernández, exjugador de la U, rematara cruzada y obligara a la reacción de Fernando de Paul en doble instancia.

    A tres minutos del descanso, Colo Colo encontró los espacios para abrir la cuenta. Una buena jugada gestada en la derecha permitió la habilitación de Matías Fernández para Romero. El atacante argentino, en el vértice del área, devolvió la pelota al medio para el remate cruzado de Víctor Felipe Méndez.

    Empate en el cierre

    En el tiempo complementario, la iniciativa estuvo del lado de los dirigidos de Diego Aguirre. Sin embargo, la defensa de los albos no pasó mayores apreturas en un partido que, a medida que fueron pasando los minutos, fue cayendo en un vacío. Al margen de un par de salidas en falso, fueron menores los daños que evidenciaron los pupilos del Tano Ortiz en esa segunda parte.

    Solo en los 15 minutos finales, el duelo encontró un nuevo aire. A los 79’, un largo tiro libre de Fernández obligó a una salida urgente del Tuto de Paul, quien tampoco tanto trabajo.

    Respondió el elenco de Macul. A siete minutos del epílogo, Claudio Aquino (quien entró en la segunda mitad) dejó solo a Francisco Marchant, cuyo disparo dio de lleno en el pecho del golero manya Washington Aguerre.

    Cuando el duelo se iba, el juvenil portero colocolino Gabriel Maureira (el jugador de 18 años había entrado solo minutos antes) consiguió una tapada notable frente a un potente remate que se desvió en una pierna.

    En el tercer minuto de descuento, Matías Arezo ensayó un pase de 40 metros para dejar solo a Facundo Batista, el delantero ganó la posición a la zaga chilena y disparó cruzado para el 1-1 final.

    En plena celebración charrúa, el defensor chileno Jonathan Villagra y el oriental Arezo se trenzaron a golpes. El juez Andrés Matonte no tuvo dudas y expulsó a ambos jugadores, justo antes de la definición por penales, donde Colo Colo sacó una pequeña ventaja dentro de la mediocridad de los tiradores, para ganar 4-3 después de 18 lanzamientos.

    Más sobre:FútbolColo ColoPeñarolFernando OrtizDiego Aguirre

    COMENTARIOS

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    La quiso picar, se la atajaron y se lesionó: el insólito penal de Cristián Zavala contra Peñarol

    El amargo análisis de Jean Meneses tras la derrota de Limache ante Coquimbo Unido: “Quedamos con gusto a poco”

    “Vete, quiero traer a Alexis”: el día que José Mourinho le exigió a Mkhitaryan que se vaya del Manchester United

