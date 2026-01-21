En vivo: Colo Colo enfrenta a Peñarol en su último partido de la Serie Río de La Plata
El equipo albo se mide ante el tradicional elenco uruguayo con varios cambios en el esquema de Fernando Ortiz. Sigue aquí el relato del partido.
Peñarol 0-1 Colo Colo
Termina el primer tiempo
El golpe a la pizarra de Ortiz le da resultado. Colo Colo muestra su mejor cara y si bien no pasa por arriba, domina y gana.
Tarjeta Amarilla
45′. Ferreira es amonestado en Peñarol por fea falta a Hernández.
El gol de Colo Colo
41′ Romero tira un centro atrás y llega Méndez para meter un zurdazo cruzado. Inatajable. Lo gana Colo Colo.
Goooooooooooooooool de Colo Colo
Tiro al arco
38′. Marchant ingresa y le pega cruzado. Tapa el portero de Peñarol.
Chance
35′. Buena jugada colectiva de Colo Colo. Mala ejecución de Méndez.
Tiro al arco
33′. Colo Colo la pierde en la salida. Fernández encara y le pega cruzado. Ataja De Paul.
Remate trabado
30′. Vidal le pega desde fuera. Gutiérrez lo traba. El portero se queda con el balón.
Colo Colo domina sin profundidad
29′. Juegan bien los albos, pero no logran conectar con sus delanteros.
Cambio en Peñarol
Vidal de pie. Se lesiona Olivera
24′. El albo ya se reintegra y Olivera no puede seguir.
Vidal acusa un dolor
20′. El jugador de Colo Colo pide atención médica por una posible lesión en el cuadriceps derecho.
Cabezazo de Peñarol
15′. Arezo le gana a todos por arriba y para suerte de los albos, eleva.
Chance de Colo Colo
10′. Romero llega al borde del área. Remata. Da un zaguero de Peñarol.
Tiro de esquina
8′. Colo Colo tiene su primera chance. Repele la defensa de Peñarol.
Los primeros minutos
2′. Colo Colo intenta controlar el partido y Peñarol busca la presión alta.
Comienza el partido
Colo Colo y Peñarol ya juegan el amistoso internacional.
El 11 de los albos
La formación de Peñarol
Trabajo precompetitivo
Ortiz mueve las piezas
Colo Colo probará una nueva fórmula, tras caer ante Alianza Lima en el torneo uruguayo.
Buenas noches
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
