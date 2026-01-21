SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Peñarol en su último partido de la Serie Río de La Plata

    El equipo albo se mide ante el tradicional elenco uruguayo con varios cambios en el esquema de Fernando Ortiz. Sigue aquí el relato del partido.

    Colo Colo enfrenta a Peñarol en Uruguay. Foto: FocoUy/Photosport. FOCOUY/PHOTOSPORT

    Actualiza el Relato

    Peñarol 0-1 Colo Colo

    Termina el primer tiempo

    El golpe a la pizarra de Ortiz le da resultado. Colo Colo muestra su mejor cara y si bien no pasa por arriba, domina y gana.

    Tarjeta Amarilla

    45′. Ferreira es amonestado en Peñarol por fea falta a Hernández.

    El gol de Colo Colo

    41′ Romero tira un centro atrás y llega Méndez para meter un zurdazo cruzado. Inatajable. Lo gana Colo Colo.

    Goooooooooooooooool de Colo Colo

    Tiro al arco

    38′. Marchant ingresa y le pega cruzado. Tapa el portero de Peñarol.

    Chance

    35′. Buena jugada colectiva de Colo Colo. Mala ejecución de Méndez.

    Tiro al arco

    33′. Colo Colo la pierde en la salida. Fernández encara y le pega cruzado. Ataja De Paul.

    Remate trabado

    30′. Vidal le pega desde fuera. Gutiérrez lo traba. El portero se queda con el balón.

    Colo Colo domina sin profundidad

    29′. Juegan bien los albos, pero no logran conectar con sus delanteros.

    Cambio en Peñarol

    Vidal de pie. Se lesiona Olivera

    24′. El albo ya se reintegra y Olivera no puede seguir.

    Vidal acusa un dolor

    20′. El jugador de Colo Colo pide atención médica por una posible lesión en el cuadriceps derecho.

    Cabezazo de Peñarol

    15′. Arezo le gana a todos por arriba y para suerte de los albos, eleva.

    Chance de Colo Colo

    10′. Romero llega al borde del área. Remata. Da un zaguero de Peñarol.

    Tiro de esquina

    8′. Colo Colo tiene su primera chance. Repele la defensa de Peñarol.

    Los primeros minutos

    2′. Colo Colo intenta controlar el partido y Peñarol busca la presión alta.

    Comienza el partido

    Colo Colo y Peñarol ya juegan el amistoso internacional.

    El 11 de los albos

    La formación de Peñarol

    Trabajo precompetitivo

    Ortiz mueve las piezas

    Colo Colo probará una nueva fórmula, tras caer ante Alianza Lima en el torneo uruguayo.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

