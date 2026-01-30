El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

Con el Estadio La Cartuja como campo de juego, el Betis afrontó una fecha límite en la UEFA Europa League. La victoria ante Feyenoord no solo le permitió cumplir el objetivo deportivo trazado por Manuel Pellegrini, sino que también entregó una recompensa clave fuera de la cancha: un importante ingreso económico para el club.

La satisfacción fue evidente en el banco del verdiblanco. El equipo respondió y selló su paso directo a la siguiente etapa del torneo continental tras imponerse al Feyenoord de Rotterdam en la última jornada de la Fase de Liga. Una victoria que le permitió finalizar dentro del top 8, evitando el playoff.

El Betis llegó a la última jornada con la clasificación en juego. La derrota ante el PAOK en la fecha anterior lo dejó sin margen de error, ya que el empate no le alcanzaba y estaba obligado a ganar como local para asegurar su paso sin depender de otros resultados. En un Estadio cargado de tensión, el equipo logró sacar adelante un partido exigente y meterse en los octavos de final del torneo.

El premio millonario que recibe el Betis

Más allá del resultado deportivo, el triunfo ante el Feyenoord también tuvo un impacto directo en las finanzas del club. Clasificar entre los ocho mejores de la fase de liga le aseguró al Betis un bono adicional de 660 mil dólares más el monto correspondiente por su terminar en cuarta posición en la tabla, un ingreso evaluado aproximadamente en 3 millones en moneda norteamericana.

A esto se agregan los premios por rendimiento acumulados durante la fase de liga. Cada victoria fue recompensada con aproximadamente 537 mil dólares, mientras que cada empate entregó 179 mil dólares. Con sus cinco triunfos y dos empates, el equipo de Manuel Pellegrini logró sumar cerca de 3 millones de dólares adicionales solo por resultados deportivos.

El capitán verdiblanco, Aitor Ruibal, ya había advertido la importancia de este escenario antes del encuentro: “Es una semana clave, no solo por quedar entre los ocho primeros, sino también en lo económico para el club”, señaló a la prensa. Sin embargo pesé a las preocupaciones, el logró esta visible y con un técnico contento. “Jugamos un buen partido. El objetivo está cumplido”.

Una Europa League que ya deja ganancias

Independientemente de lo ocurrido en la última jornada, la participación del Betis en esta edición de la Europa League ya le había garantizado una base sólida de ingresos. Solo por disputar la fase de liga, cada club recibió cerca de 4,7 millones de dólares, cifra que el conjunto andaluz aseguró desde el inicio.

Además, a medida que el torneo avanza, los ingresos crecen de manera considerable. Alcanzar los cuartos de final entrega 2,75 millones de dólares, mientras que llegar a semifinales supone 4,6 millones. Disputar la final, programada este año en Estambul, otorga 7,7 millones de dólares, y el campeón del certamen sumará además 6,6 millones de dólares adicionales, junto con un cupo directo para la próxima edición de la Champions League