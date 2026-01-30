SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    El triunfo por 2-1 ante Feyenoord confirmó el paso del equipo del Ingeniero y reforzó las finanzas del club.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Con el Estadio La Cartuja como campo de juego, el Betis afrontó una fecha límite en la UEFA Europa League. La victoria ante Feyenoord no solo le permitió cumplir el objetivo deportivo trazado por Manuel Pellegrini, sino que también entregó una recompensa clave fuera de la cancha: un importante ingreso económico para el club.

    La satisfacción fue evidente en el banco del verdiblanco. El equipo respondió y selló su paso directo a la siguiente etapa del torneo continental tras imponerse al Feyenoord de Rotterdam en la última jornada de la Fase de Liga. Una victoria que le permitió finalizar dentro del top 8, evitando el playoff.

    El Betis llegó a la última jornada con la clasificación en juego. La derrota ante el PAOK en la fecha anterior lo dejó sin margen de error, ya que el empate no le alcanzaba y estaba obligado a ganar como local para asegurar su paso sin depender de otros resultados. En un Estadio cargado de tensión, el equipo logró sacar adelante un partido exigente y meterse en los octavos de final del torneo.

    El premio millonario que recibe el Betis

    Más allá del resultado deportivo, el triunfo ante el Feyenoord también tuvo un impacto directo en las finanzas del club. Clasificar entre los ocho mejores de la fase de liga le aseguró al Betis un bono adicional de 660 mil dólares más el monto correspondiente por su terminar en cuarta posición en la tabla, un ingreso evaluado aproximadamente en 3 millones en moneda norteamericana.

    A esto se agregan los premios por rendimiento acumulados durante la fase de liga. Cada victoria fue recompensada con aproximadamente 537 mil dólares, mientras que cada empate entregó 179 mil dólares. Con sus cinco triunfos y dos empates, el equipo de Manuel Pellegrini logró sumar cerca de 3 millones de dólares adicionales solo por resultados deportivos.

    El capitán verdiblanco, Aitor Ruibal, ya había advertido la importancia de este escenario antes del encuentro: “Es una semana clave, no solo por quedar entre los ocho primeros, sino también en lo económico para el club”, señaló a la prensa. Sin embargo pesé a las preocupaciones, el logró esta visible y con un técnico contento. “Jugamos un buen partido. El objetivo está cumplido”.

    Una Europa League que ya deja ganancias

    Independientemente de lo ocurrido en la última jornada, la participación del Betis en esta edición de la Europa League ya le había garantizado una base sólida de ingresos. Solo por disputar la fase de liga, cada club recibió cerca de 4,7 millones de dólares, cifra que el conjunto andaluz aseguró desde el inicio.

    Además, a medida que el torneo avanza, los ingresos crecen de manera considerable. Alcanzar los cuartos de final entrega 2,75 millones de dólares, mientras que llegar a semifinales supone 4,6 millones. Disputar la final, programada este año en Estambul, otorga 7,7 millones de dólares, y el campeón del certamen sumará además 6,6 millones de dólares adicionales, junto con un cupo directo para la próxima edición de la Champions League

    Más sobre:BetisEuropa LeagueTop 8FeyenoordFútbolAitor RuibalManuel Pellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Futuro ministro Poduje en Lirquén, ante sistema frontal: “Faltan viviendas de emergencia”

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Lo más leído

    1.
    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev

    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev

    2.
    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    3.
    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    4.
    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala tras una oferta de Coquimbo

    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala tras una oferta de Coquimbo

    5.
    “Nuestra casa sigue mejorando”: Palestino muestra la renovada cara del Municipal de La Cisterna

    “Nuestra casa sigue mejorando”: Palestino muestra la renovada cara del Municipal de La Cisterna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    Futuro ministro Poduje en Lirquén, ante sistema frontal: “Faltan viviendas de emergencia”

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza
    Negocios

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza

    Producción industrial acelera su caída al cierre del 2025 y anota su mayor baja en casi un año

    David Bravo defiende los resultados del Censo 2024 ante alta tasa de omisión

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev
    El Deportivo

    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev

    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    Inspirada en los años 90: la UC presenta su nueva camiseta visitante para la temporada 2026

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    El Cuarteto de Nos: los niños primero
    Cultura y entretención

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
    Mundo

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan