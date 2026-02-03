SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Pese a que la sanción generó sorpresa y molestia en Azul Azul, la concesionaria optó por no impugnar la determinación. Esto fue la punta de un iceberg que terminaría en una violenta y bochornosa jornada propiciada por la barra brava del club, el que ahora arriesga graves sanciones.

    Por 
    Julián Concha
     
    Cristian Barrera
    El debut de la U en el torneo estuvo marcado por la violencia. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La violencia marcó el debut oficial de Francisco Meneghini en Universidad de Chile, en el empate sin goles ante Audax Italiano, precisamente, en el partido que sería el estreno de la Liga de Primera. Una parte de la tribuna terminó incendiada, en una jornada plagada de incidentes y destrozos.

    Los desmanes trajeron consigo una serie de reacciones, además de la identificación de al menos 10 hinchas, que pasaron a control de detención. Tanto el club estudiantil como el Ministerio de Seguridad se querellaron contra los barrabravas.

    Sin embargo, el caos ante los floridanos -sin justificación alguna- tiene un origen puntual, que desató una especie de efecto dominó. Todo comenzó con el castigo de la ANFP tras el lanzamiento de fuegos de artificio y la colocación de lienzos no autorizados, en el último partido del 2025 ante Coquimbo Unido, en el Santa Laura.

    Ante ello, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, organismo autónomo de la sede de Quilín, emitió un dictamen que castigó a 3.327 hinchas azules presentes en la galería norte del recinto de Independencia. Todos fueron sancionados con la prohibición de asistir al próximo encuentro, que coincidió con el debut del pasado viernes 30 de enero. El rigor del castigo se fundamentó en el carácter de reincidente del conjunto estudiantil. Al mismo tiempo, la sanción tomó por sorpresa a la cúpula de Azul Azul, presidida por Michael Clark, desde donde aseguran no haber sido notificados oportunamente, razón por la cual iniciaron la venta de abonos sin advertirles a los hinchas de esta penalización.

    De hecho, esto incluso abrió un nuevo flanco y desató una denuncia al Sernac, ya que unos 1.700 sancionados, que accedieron al abono, se vieron imposibilitados de presenciar el encuentro, viendo afectados sus derechos como consumidores.

    La concreción de una amenaza

    La sanción desató la molestia de Los de Abajo, la barra brava de Universidad de Chile, que vio a varios de sus líderes castigados. A través de sus redes sociales, este grupo realizó una potente amenaza. A esto también se sumó el costo del precio impuesto por la concesionaria para acceder a los abonos y entradas.

    Vamos a suspender si es necesario no solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación. La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices”, indicaron.

    Incluso, hicieron un llamado a no hacer ingreso a la galería sur del Nacional, donde tradicionalmente se ubica la barra: “En la primera fecha del campeonato, en el cajón de galería sur no se colgará ningún tipo de lienzo. Llamamos al no ingreso a este sector. Quienes no cumplan con esta medida, lo veremos inmediatamente en contra de los ideales de la hinchada”. La amenaza se cumplió y la ubicación se mantuvo vacía hasta que se desató la violencia.

    Hinchas de la U incendieraron una tribuna del Nacional. Foto: Photosport. PHOTOSPORT

    La advertencia desató preocupación entre las autoridades, que reaccionaron casi automáticamente. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana respondió cambiando la calificación del partido de clase B a Clase A, como, por ejemplo, en los Superclásicos.

    Además, se exigió un incremento en las medidas de seguridad. Algunas de las disposiciones fueron el aumento en más de 100 el número de guardias privados (550 en total), el corte del tránsito vehicular desde las 14 horas en el recinto ñuñoíno y la prohibición de venta de alcohol en los alrededores, donde también se aumentó el número de Carabineros.

    No hubo incidentes en el ingreso ni situaciones anómalas, con excepción de algunas apreciaciones de los hinchas. Los forofos que ingresaron al Nacional se percataron del cierre de las puertas 13 y 14, entradas que dan paso al cajón central de la galería sur. Además, hubo un acceso controlado en las puertas aledañas, con una notoria y peligrosa aglomeración de público. El sector de la tribuna que sí fue utilizado, fue evidentemente sobrepasado en su capacidad. Finalmente, la violencia se terminaría desatando en el inicio del segundo tiempo.

    Por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas azules

    Pese a que el castigo hacia los hinchas, por los incidentes ante Coquimbo Unido en diciembre pasado, había sido una inesperada y dura sorpresa para Azul Azul, la concesionaria optó por no apelar. Según fuentes consultadas por El Deportivo, el club prefirió no impugnar la sanción ante el riesgo de recibir una sanción mayor, opción que era vista como posible, tal como le ocurrió a Iquique en 2025. Y, como el castigo era de solo un encuentro, prefirieron evitar cualquier eventualidad que fuese más perjudicial.

    No obstante, los graves y violentos hechos terminaron por golpear a la concesionaria, pero también al resto de los hinchas que vieron amenazada su integridad física. De hecho, ahora, también ven amenazadas sus pretensiones para ir nuevamente al estadio, lo que también sería un golpe para la economía del club y de quienes accedieron a los abonos, además de un eventual nuevo problema ante el Sernac. La U había logrado asegurar la localía en el Nacional para todos los partidos de local de la Liga de Primera. Pero, incluso, el tope de 14 mil espectadores estaba presupuestado en el caso de que se tuviera que utilizar el Santa Laura.

    El club arriesga severas sanciones, que van desde castigos como el cierre de las localidades, reducción de aforo o incluso hasta cinco partidos a puertas cerradas, incluyendo el Clásico Universitario ante la UC. Todo lo determinará el Tribunal de Disciplina.

