10 detenidos y una condena transversal: el día después de los incidentes en el Estadio Nacional

La Liga de Primera 2026 vivió un estreno marcado por la violencia. Una serie de incidentes y destrozos, que terminaron con el Estadio Nacional prendido fuego, fueron el escenario del deslucido empate sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano.

Lo futbolístico terminó pasando a segundo plano. Durante el comienzo del segundo tiempo, un grupo de hinchas azules encendió algunas butacas de las tribunas del coloso de Ñuñoa, paralizando el partido por unos minutos. Fue la concreción de una amenaza anticipada por parte de la barra.

Los hechos delictivos desataron una serie de reacciones. Por ejemplo, Rafael Collado González, subsecretario de Seguridad Pública, anunció la querella contra los detenidos: “El actuar de unos pocos no puede empañar un espectáculo deportivo. Respecto a los lamentables hechos ocurridos, como subsecretaria presentamos una querella contra los 10 detenidos que están siendo investigados por estos hechos. Hoy estuvimos en la audiencia y solicitamos aplicar las máximas sanciones penales y la prohibición de asistir a los partidos del fútbol profesional. Junto con ello, solicitamos a la ANFP y al club organizador, la prohibición de ingreso a estas personas para que no vuelvan a asistir al estadio".

En tanto, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó duramente lo sucedido: “La forma en que se está administrando el Estadio Nacional es simplemente un desastre. Ayer otra vez no pueden controlar la violencia, fuegos artificiales y desastres al interior. Pagan los justos que viven en el barrio y les avisan horas antes que van a quedar encerrados, por los pecadores, que arriendan el estadio y no pueden garantizar su uso tranquilo. Nadie se querella. Nadie entrega las imágenes. Nadie persigue a los violentos o ilegales. Nadie se hace responsable. Esto tiene que terminar ahora, cambiar administración y uso”, aseguró el edil.

Foto: Photosport

Reacción ministerial

Luis Cordero, ministro de Seguridad, la autoridad directamente competente en el control de la violencia en los estadios, fustigó a los violentistas. “Hay 10 detenidos. Van a pasar a control de detención. El Ministerio de Seguridad informó que se va a querellar en contra de ellos. El club también anunció lo mismo, pero yo creo conveniente dar un contexto previo. La barra de Universidad de Chile había sido objeto de sanción, con prohibición de ingreso. Particularmente, una prohibición que está asociada a una parte de la galería norte (sic). A partir de ese momento. En esto hemos sido especialmente insistentes. Yo vuelvo a reiterar: en las barras existen piños que están vinculados a organizaciones criminales, que utilizan el estadio como método de reclutamiento para luego cometer crímenes en otros lugares. Los sancionados no son simplemente hinchas y son personas que utilizan el fútbol para la comisión de ilícitos”, indicó.

“Hemos insistido a los clubes y a la ANFP aplicar las medidas severas y la prohibición de ingreso a los recintos deportivos. La sanción se aplicó. Teníamos antecedentes. Carabineros ha reformulado sus estrategias para abordar partidos de alto riesgo. Existieron pretensiones de afectar el normal funcionamiento del hotel, cosa que no ocurrió. El normal tránsito del bus. Eso se evitó. Hay cosas que no se ven, que son las que se evitan. El plan de intervención de Carabineros, que ha ido desarrollando. No solo ingresó, sino que actuó en coordinación con los equipos privados. El resto del estadio aplaudió a Carabineros. Lo que pasó ayer es grave, pero el contexto de la intervención policial, la previa y durante, y el contexto de la disposición de la hinchada cambió. Y eso es clave para poder confinar a estos sujetos y tratarlos como son: delincuentes. Muchos de ellos no son hinchas, operan. Hay piños que están asociados a organizaciones criminales, que están siendo objeto de investigación. En algún momento tenemos que hacer el quiebre. Que este partido se pudiera terminar era clave. Que la policía pudiera intervenir adecuadamente, cosa que hizo. Que el club cumpliera con las obligaciones que le impuso Carabineros también es importante y, por último, que la ANFP mantenga esa posición inflexible, al igual que los clubes”, añadió el jefe de cartera.

Por otra parte, César Vaccia, extécnico de la U, también fue crítico con los violentos incidentes y realizó un análisis más profundo: “A estas alturas, pese a su juventud, lamentablemente está claro que está fallando la educación que recibieron y es muy difícil hacer un cambio conductual. Por lo que queda identificarlos y que no entren más al estadio”, aseveró.

“Lo ocurrido también es una oportunidad para que reflexionemos como sociedad y le brindemos más oportunidades a los jóvenes, aumentar sus sueldos, darles mayor educación y acabar con las diferencias sociales. La raíz del problema es el vandalismo, pero contribuyen las instituciones como los castigos de la ANFP al castigar a todos, cuando las bengalas las tiraron unos pocos. Ahora hay que actuar en la consecuencia y no en la parte preventiva y esa es labor del Estado, pero a largo plazo”, cerró.