La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    El Deportivo

    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    El ente rector añadió que "la violencia, la delincuencia y el crimen organizado no le pueden ganar al fútbol ni al Estado de Derecho".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    El partido de la U se suspendió temporalmente por los incidentes. Foto: Photosport. PHOTOSPORT

    Tras el término del accidentado partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, el cual debió ser suspendido temporalmente por graves incidentes en la galería sur, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) sacó un comunicado y exigió medidas concretas de parte de las autoridades para frenar la violencia en los estadios.

    Lo ocurrido hoy viene antecedido por una serie de manifestaciones que exigen abordar este problema como una prioridad país. Esta crisis de seguridad ha permeado las barras bravas y hoy amenaza con impedir el normal funcionamiento del fútbol, y coartar la libertad de las personas, los niños y las familias de poder disfrutar de un espectáculo deportivo en un estadio”, se pudo leer en el escrito institucional.

    El ente rector además llamó a que hay que “insistir y perseverar en buscar todas las soluciones que estén a nuestro alcance. Este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República. No podemos esperar más".

    El fuego en la galería sur interrumpió el partido. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Luego agregó que “han sido insistentes los llamados que la ANFP ha manifestado en diversas instancias para levantar mesas de trabajo permanentes que nos permitan frenar la violencia asociada a las barras bravas del fútbol”.

    Por último, la institución presidida por Pablo Milad reflexionó que “la violencia, la delincuencia y el crimen organizado no le pueden ganar al fútbol ni al Estado de Derecho. Es tarea de todos hacer de nuestros espectáculos un evento para la familia”.

    Estas palabras se agregaron a la iniciativa de la U de iniciar acciones judiciales contra los responsables de los actos vandálicos. “El Club Universidad de Chile presentará querellas en contra de los detenidos, que hasta el momento son cuatro, por daños y desórdenes en el contexto de ley de violencia en los estadios ocurridos este viernes en el partido contra Audax Italiano”, adelantaron.

    Acto seguido, añadieron que “también ejerceremos acciones judiciales en contra de todas las personas que serán identificadas por nuestro sistema biométrico, a quienes desde ya aplicaremos derecho de admisión. Y solicitaremos que todos las personas que sean sujeto de investigación queden desde ya con la medida cautelar de prohibición de ingreso a los estadios entre otras restricciones individuales”.

