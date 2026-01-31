SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Barristas de la U interrumpen el partido ante Audax Italiano y queman parte de la galería sur del Estadio Nacional

    Además, hinchas azules destrozaron los asientos y los arrojaron a la policía.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport.

    Las imágenes hablan por sí solas. Varios focos de incendio en el sector sur del Estadio Nacional interrumpieron el transcurso del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en el debut de ambos elencos en la Liga de Primera 2026.

    Durante el primer tiempo se produjeron serios incidentes: barristas azules ingresaron a la Galería Sur, arrancaron letreros y asientos del reducto de Ñuñoa y usaron estos elementos para arrojarlos a los guardias tácticos y a la policía.

    Sin embargo, ninguna de estas acciones había generado que el partido se tuviera que detener. Pero en el inicio del segundo tiempo, con algunos focos de incendio y humo en el estadio, en árbitro Gastón Philippe Noriega tomó la decisión de detener las acciones. En ese momento, ambas escuadras igualaban sin goles.

    Foto: Photosport

    El fuego fue rápidamente fue apagado por personal de seguridad. Luego de que esto ocurrió, el encuentro se reanudó. En total estuvo detenido por ocho minutos.

    Sin embargo, no toda la violencia fue visible para las cámaras de televisión y las transmisiones que trabajaban desde el Estadio Nacional. Según pudo saber El Deportivo, se produjeron fuertes enfrentamientos en los túneles del estadio entre hinchas y los guardias tácticos y la policía.

    Además, fanáticos en el sector Andes reportaron problemas por gases lacrimógenos producto de todos los incidentes. Esto generó que en el entretiempo varios hinchas, algunos con niños incluidos, se tuvieran que retirar del recinto deportivo.

    Amenazas en la previa

    La sanción de la ANFP a más de 3 mil hinchas de la U por su mal comportamiento en el duelo del año pasado ante Coquimbo Unido en Santa Laura provocó la furia de la barra brava de la U, que hizo amenazas para este viernes.

    “Vamos a suspender si es necesario. No solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación. La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices”, publicaron el jueves.

