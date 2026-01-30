SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    En vivo: La U de Meneghini debuta ante Audax Italiano en la Liga de Primera 2026

    Azules e itálicos le dan el vamos a una nueva temporada del fútbol chileno. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: Pepe Alvujar/Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Minuto a Minuto

    U. de Chile 0-0 Audax Italiano

    La formación de la U


    La formación de Audax Italiano


    Carabineros sobrevuela el Nacional

    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT


    Termina el trabajo de activación

    La U y Audax ya van a camarines para prepararse para el inicio del partido.


    No hay nadie en la galería sur tras amenazas de la barra

    La galería sur del Nacional está vacía. Vicente González

    Presencia policial

    Un helicóptero de carabineros sobrevuela el Estadio Nacional y acompañó la llegada de los equipos.


    El camarín de Audax


    El vestuario de la U


    Autoridades en alerta

    Tras las amenazas de la barra brava se tomaron más medidas de seguridad. Pincha aquí.

    Comienza la Liga de Primera

    Universidad de Chile y Audax Italiano abren la temporrada 2026 del campeonato chileno.


    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

