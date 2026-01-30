En vivo: La U de Meneghini debuta ante Audax Italiano en la Liga de Primera 2026
Azules e itálicos le dan el vamos a una nueva temporada del fútbol chileno. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Minuto a Minuto
U. de Chile 0-0 Audax Italiano
La formación de la U
La formación de Audax Italiano
Carabineros sobrevuela el Nacional
Termina el trabajo de activación
La U y Audax ya van a camarines para prepararse para el inicio del partido.
No hay nadie en la galería sur tras amenazas de la barra
Presencia policial
Un helicóptero de carabineros sobrevuela el Estadio Nacional y acompañó la llegada de los equipos.
El camarín de Audax
El vestuario de la U
Autoridades en alerta
Tras las amenazas de la barra brava se tomaron más medidas de seguridad. Pincha aquí.
Comienza la Liga de Primera
Universidad de Chile y Audax Italiano abren la temporrada 2026 del campeonato chileno.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
