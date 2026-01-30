En vivo: La U de Meneghini debuta ante Audax Italiano en la Liga de Primera 2026

Minuto a Minuto

U. de Chile 0-0 Audax Italiano

La formación de la U

El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Audax Italiano





La formación de Audax Italiano





Carabineros sobrevuela el Nacional

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT





Termina el trabajo de activación

La U y Audax ya van a camarines para prepararse para el inicio del partido.





No hay nadie en la galería sur tras amenazas de la barra

La galería sur del Nacional está vacía. Vicente González

Presencia policial

Un helicóptero de carabineros sobrevuela el Estadio Nacional y acompañó la llegada de los equipos.





El camarín de Audax





El vestuario de la U

Nuestro camarín en modo temporada 2026





Autoridades en alerta

Comienza la Liga de Primera

Universidad de Chile y Audax Italiano abren la temporrada 2026 del campeonato chileno.





Buenas tardes

Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.