SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Problemas para la U: la expulsión de Felipe Salomoni ante Audax Italiano

    El lateral izquierdo fue expulsado a los 20 minutos de partido.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Universidad de Chile y Audax Italiano juegan en su estreno en el torneo en la Liga de Primera, en el Estadio Nacional. En un tenso ambiente, con fanáticos azules causando incidentes, ambas escuadras igualaban sin goles cuando se produjo la primera tarjeta roja del certamen.

    A los 20 minutos, Felipe Salomoni fue a disputar un balón con Marco Collao. Sin embargo, el lateral izquierdo argentino impactó con el codo en el rostro del futbolista itálico.

    El juez Gastón Philippe Noriega sancionó la acción con tarjeta amarilla. Sin embargo, fue llamado desde el VAR y tras la revisión, cambió su cobro por expulsión.

    Más sobre:Fútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast aborda situación de seguridad en Chile tras reunión con Bukele: “Va en un sentido contrario al progreso”

    Quién es Alberto Larraín, el psiquiatra detenido por el caso ProCultura

    EE.UU. da un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque

    Kast llega a Casa Presidencial de El Salvador y se reúne con Bukele

    El Show de los Muppets regresa para un especial de Disney Plus con Sabrina Carpenter y Seth Rogen

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    Lo más leído

    1.
    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    2.
    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    3.
    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    4.
    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    5.
    “Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul

    “Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    “Han tomado decisiones duras, pero necesarias”: los elogios de Kast a Bukele tras reunión en El Salvador
    Chile

    “Han tomado decisiones duras, pero necesarias”: los elogios de Kast a Bukele tras reunión en El Salvador

    Quién es Alberto Larraín, el psiquiatra detenido por el caso ProCultura

    Kast llega a Casa Presidencial de El Salvador y se reúne con Bukele

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025
    Negocios

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Bolsa de Santiago extiende su caída tras sucesivos récords anotados en la semana

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    Hinchas de la U entran a la galería sur y causan daños en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Hinchas de la U entran a la galería sur y causan daños en el Estadio Nacional

    Problemas para la U: la expulsión de Felipe Salomoni ante Audax Italiano

    Con la galería sur vacía, helicópteros y un fuerte operativo de seguridad: la tensa previa del duelo de la U ante Audax Italiano

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    El Show de los Muppets regresa para un especial de Disney Plus con Sabrina Carpenter y Seth Rogen
    Cultura y entretención

    El Show de los Muppets regresa para un especial de Disney Plus con Sabrina Carpenter y Seth Rogen

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    EE.UU. da un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque
    Mundo

    EE.UU. da un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos