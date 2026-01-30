Problemas para la U: la expulsión de Felipe Salomoni ante Audax Italiano

Universidad de Chile y Audax Italiano juegan en su estreno en el torneo en la Liga de Primera, en el Estadio Nacional. En un tenso ambiente, con fanáticos azules causando incidentes, ambas escuadras igualaban sin goles cuando se produjo la primera tarjeta roja del certamen.

A los 20 minutos, Felipe Salomoni fue a disputar un balón con Marco Collao. Sin embargo, el lateral izquierdo argentino impactó con el codo en el rostro del futbolista itálico.

El juez Gastón Philippe Noriega sancionó la acción con tarjeta amarilla. Sin embargo, fue llamado desde el VAR y tras la revisión, cambió su cobro por expulsión.