    Remonta con autoridad: Tabilo se instala en semifinales del Challenger de Concepción

    El chillanejo se impuso ante el argentino Lautaro Midón por parciales de 5-7, 6-1 y 6-2, tras dos horas de juego. Su próximo rival es el italiano Marco Cecchinato.

    Madelynne Alegría
    Chengdu Open

    Continúa disputándose el primer torneo chileno del circuito ATP en 2026, el Challenger 100 de Concepción. En su sexta edición, el torneo que se disputa en el Biobío ya avanza a su quinto día de competencia y con ello se vivió una sólida remontada que concretó Alejandro Tabilo (79°).

    El tenista nacional debutó ganando en la segunda ronda al argentino Gonzalo Villanueva por 7-5 y 6-4. Superó los octavos de final y se instaló en la siguiente fase tras superar por dos sets al chileno Matías Soto, por parciales de 6-2 y 6-3.

    Ahora, en los cuartos de final, tuvo que batallar para vencer al argentino Lautaro Midón (232°) y así clasificar a semifinales en suelo penquista, ya que en cerca de dos horas se impuso por 5-7, 6-1 y 6-2.

    Su paso a semifinales

    El oriundo de Corrientes tomó por sorpresa al número uno de Chile durante el primer set y se quedó con el saque de Jano en dos oportunidades, por lo que logró cerrar con un contundente 7-5. Recordemos que el transandino ya sabe de eliminar chilenos en el torneo, pues dejó en el camino a Nicolás Villalón en primera ronda.

    Sin embargo, mientras el duelo avanzaba, el ex 19 del mundo recuperó su mejor versión en el segundo capítulo y, con tres sólidos rompimientos, consiguió un cómodo 6-1 para emparejar la contienda y dejar pendiente la definición hasta el tercer episodio.

    El tenista nacional aprovechó el impulso en la última instancia y tras conseguir dos rupturas llegó a estar 4-0 arriba. Y aunque perdió su saque en una ocasión, le propinó a Midón un quiebre para sellar su triunfo con un 6-2 y con la suma de 25 puntos.

    Su próximo rival es el italiano Marco Cecchinato (230 ATP), quien venció al taiwanés Chun-Hsin Tseng (122 ATP) por doble 6-2. Un duelo que se disputará este sábado 31 de enero.

    Más sobre:Alejandro TabiloChallenger de Concepción 2026Lautaro MidonTenisMarco CecchinatoSemifinal

