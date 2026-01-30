¿Despreocupado? La reacción de José Mourinho al sorteo de la Champions League que enfrenta al Benfica ante el Real Madrid. Foto: @slbenfica

A mitad de semana, el Benfica de José Mourinho le amargó la jornada al Real Madrid. El equipo portugués se impuso por 4-2 en la última fecha de la ronda de liga de la Champions League y clasificó a los playoffs. Lo hizo utilizando el último cupo que avanzaba de fase.

Este viernes, el sorteo de la UEFA los volvió a juntar. En la fase previa a los octavos de final, los dos equipos se verán las caras nuevamente.

Tras enterarse del sorteo, Mourinho reaccionó con un mensaje de templanza. Lo hizo a través de sus redes sociales y sin estridencias. “Life goes on”, escribió. “La vida sigue”, se traduce. En la imagen se ve al DT observando el escudo del Tondela, su próximo rivla por la Primeira Liga.

Tras su victoria ante el cuadro merengue, Mourinho había analizado los méritos de sus dirigidos. “Creo que lo merecíamos, realmente lo merecíamos. Kylian Mbappé tuvo dos oportunidades y anotó dos goles. Para el Benfica, es increíblemente prestigioso vencer al Real Madrid. Es fantástico”,dijo.

Luego reveló que la actuación heroica de su arquero fue una urgencia ante un escenario que fue cambiante durante toda la jornada. “Cuando hice los últimos cambios, Ivanovic y Silva, me dijeron que el marcador es suficiente, así que cerremos la puerta”, comentó.

“Unos segundos después, me dicen que necesitamos un gol más, pero no puedo hacer más cambios. Ese fue el punto de suerte, conseguir el tiro libre, para permitirnos ir allí con el chico grande (el arquero Anatoliy Trubin)”, complementó. “He ganado y perdido muchos partidos, pero nunca había ganado uno con mi portero marcando en el último minuto. Pensé que había visto todo en el fútbol, pero al final, no lo había hecho”, reveló el DT.