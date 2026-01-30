José Mourinho tiene una nueva revancha: Benfica se mide a Real Madrid en los playoffs de la Champions League

Benfica goleó a Real Madrid en la última jornada de la Fase de Liga y ahora se medirán en playoffs. FOTO: UEFA.

El caprichoso sorteo de la Champions League ya no aguantaba más morbo. Tras la espectacular jornada disputada el miércoles, la organización del torneo de los playoffs, instancia que dejó un duelo con un dramático final.

Escenario en el que Real Madrid tendrá un complicado obstáculo para alcanzar los octavos de final del torneo europeo. La suerte lo volvió emparejar con el Benfica de José Mourinho, histórico entrenador de los hispanos entre 2010 y 2013.

Precisamente, el cuadro portugués fue el que obligó a los merengues a disputar esta instancia, después de golearlo 4-2 en los minutos finales del partido en el Da Luz de Lisboa, con un gol de cabeza del arquero ucraniano Anatoli Trubin, en los descuentos.

Resultado extremo que dejó a Os Encarnados en el vigésimo puesto de la clasificación general, último boleto para jugar los playoffs. El mismo que dejó a los madridistas fuera de los ocho primeros.

Así, en el sorteo dirigido (eran dos los candidatos a adversario) el gigante ibérico evitó el viaje al norte de Noruega para medirse al Bodo/Glimt, pero tendrá que volver a medirse con el DT luso.

Difícil escollo, sobre todo, después de lo visto el miércoles pasado, ya que el resultado parece hasta egoísta de acuerdo con lo que ocurrió en la capital de Portugal. Será la primera vez que Mou vuelva al Bernabéu desde su salida en 2013. La ida se disputará el 17 ó 18 de febrero y la vuelta el 24 ó 25 del mismo mes.

Derbi para el campeón

Paris Saint-Germain, actual monarca de la Champions, tampoco pudo avanzar de manera directa a los octavos y debe ganárselo en cancha. Pero los parisinos tampoco tuvieron un enfrentamiento halagüeño, ya que tendrán que jugar ante el Monaco, uno de los principales derbis del fútbol galo en las últimas décadas.

Los otros enfrentamientos: Borussia Dortmund vs. Atalanta de Bérgamo, Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt vs. Inter de Milán, Qarabag vs. Newcastle United, Club Brujas vs. Atlético de Madrid y Galatasaray vs. Juventus.