    Una carrera marcada por la guerra entre Rusia y Ucrania: la historia de Anatoli Trubin, el verdugo del Real Madrid

    El meta ucraniano de 24 años le dio la clasificación al Benfica de Mourinho con un gol al equipo Merengue en la última jugada del partido. Nació en Donetsk, una ciudad que ha sido un punto central en la guerra y que marcó su postura ante el mundo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Benfica en X.

    Corrían los descuentos del duelo entre Benfica y Real Madrid, por la última fecha de la fase de liga de la Champions League. Eran minutos con mucha acción en Portugal. Los visitantes sufrieron las expulsiones de Raúl Asencio y de Rodrygo, el elenco de Lisboa se imponía por 3-2 y el meta ucraniano Anatoli Trubin hacía tiempo con la pelota en los pies en el elenco local. De pronto, el Estadio da Luz lo comenzó a silbar y hasta el presidente del club, el mítico exfutbolista Rui Costa, le gritaba al portero que jugara rápido. Pese a la victoria, estaban quedando eliminados del torneo, necesitaban un gol más. Hasta que llegó el minuto 90+8’.

    Un tiro libre a favor marcaba la última jugada del partido y José Morinho, entrenador de Benfica y ex DT merengue, sabía que estaban quedando afuera, por lo que dio la instrucción de que todos debían subir a buscar el cabezazo. Ante la tensión del estadio, con espectadores mirando el encuentro con las manos en la cabeza y otros gritando, Fredrik Aursnes lanzó el balón al área y ahí ocurrió el milagro: el arquero Anatoli Trubin les ganó a los defensores del Madrid y anotó con un potente cabezazo el definitivo 4-2.

    Momento en que Trubin marca de cabeza ante Real Madrid. Foto: Benfica en X.

    El meta de 24 años no sabía hacia donde correr de la locura que lo envolvía. Se dirigió hacia la mitad de la cancha y ahí sus compañeros se le lanzaron encima; quedó en el fondo luego de una pila de jugadores que lo aplastaban uno tras otro. En tanto, Mourinho hizo un show aparte en la zona técnica: lo gritó junto con un asistente mientras hacía gestos hacia la tribuna, como dedicándole el resultado a alguien, muy en su estilo. Era la euforia de un equipo que se metió en los playoffs de los octavos de final en la última pelota. En tanto, los futbolistas del elenco español observaban incrédulos, varios con los brazos en jarra. En los descuentos quedaron afuera de los ocho primeros y deberán jugar, al igual que Benfica, los playoffs.

    “Algunos jugadores desde el banquillo me decían ‘uno’, pero no sabía qué significaba. Entonces, cuando recibimos la falta, lo entiendo. Todos en el banquillo y los del campo me gritan y me dicen que vaya a rematar. Pregunto si puedo ir, si necesitamos un gol más, y gracias a Dios lo hice”, declaró el meta una vez consumada la clasificación.

    De Donetsk a Lisboa

    Anatoli Trubin es el nombre que más se comenta en el fútbol europeo en estos momentos. Nació el 1 de agosto de 2001 en Donetsk, Ucrania, y se sumó a la academia del Shakhtar Donetsk en 2014. Debutó con el primer equipo en 2019 y rápidamente se ganó la titularidad.

    Entre 2019 y 2023 acumuló un total de 94 partidos en el arco de uno de los elencos más grandes de Ucrania, en donde sumó en ese periodo tres títulos de Primera División en las temporadas 2018-19, 2019-20 y 2022-23, en esta última con mucho más protagonismo y siendo una pieza importante.

    El 10 de agosto de 2023, a solo días de haber cumplido 22 años, Benfica lo fichó a cambio de 10 millones de euros, en un contrato que lo une hasta 2028 con la institución. En su llegada a Lisboa, se quedó con la titularidad y desplazó a Samuel Soares.

    Foto: Anatoli Trubin en Instagram.

    Sus números han ido en ascenso, ya que en su primera temporada disputó 48 partidos y recibió 47 goles, en la siguiente jugó 50 y recibió 42, mientras que en la que está en curso acumula 35 participaciones y 29 tantos en contra. Su carta se ha seguido valorizando y está en 28 millones de euros, según el sitio Transfermarkt. Seguramente después de este gol a Real Madrid, continuará subiendo.

    La guerra, su gran dolor

    Donetsk, ciudad en la que nació Trubin, ha estado en el centro del largo conflicto entre Rusia y Ucrania. La guerra marcó la carrera y la forma de pensar del futbolista de 24 años. Parte de su familia y amigos se vieron desplazados de ese lugar, pero sus recuerdos perduran en esas tierras, por lo que en más de una ocasión manifestó su postura contra los rusos.

    “Sé bien lo que es que tu mundo se derrumbe. La guerra te obliga a dejar tu hogar, a dejar todo lo que parecía inamovible: el campo de fútbol, los amigos, los sueños. Lo viví cuando tuve que dejar Donetsk. En esos momentos parece que la vida se detiene”, dijo en una publicación en Instagram en 2024.

    En 2022, en una entrevista a Goal.com, declaró públicamente su molestia hacia Rusia: “Solo quiero que esta pesadilla termine lo antes posible... Para mí, Rusia ya no existe como país. Creo que las heridas tardarán mucho tiempo en sanar”.

    Los momentos más tensos de su carrera los vivió cuando tuvo a un futbolista ruso al frente en una cancha de fútbol. El 27 de noviembre de 2024, por la quinta jornada de la fase de liga de esa edición de la Champions League, ingresó a la cancha del estadio Luis II para jugar de visita ante Mónaco. En la ceremonia previa al inicio del encuentro, luego de escuchar el himno de la competición, comenzó a saludar a sus oponentes, pero en el instante en que llegó al penúltimo de la fila, el ruso Aleksandr Golovin, pasó deliberadamente de largo y lo dejó con la mano extendida. La acción se viralizó rápidamente.

    El destino quiso que Mónaco y Golovin otra vez se cruzaran en su camino. El 12 de febrero de 2025 se repitió exactamente el mismo ritual: Trubin no saludó a su colega en la ceremonia previa al inicio del partido. Luego, el jugador ruso no exageró la polémica: “Somos atletas, no enemigos… pero si él no quiere, no hay problema”.

    1.
    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    2.
    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala tras una oferta de Coquimbo

    3.
    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    4.
    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    5.
    Paula Navarro, la DT chilena que llegó a Nacional: “Dicen que quiero dirigir a la Roja, pero me gustaría asumir Uruguay”

