    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    El delantero no será tenido en cuenta por el Cacique, que le abrió la puerta para el retorno a los piratas, el club que siempre quiso defender. En el norte, en tanto, actúan con cautela frente al problema físico que afecta al delantero.

    Christian González 
    Christian González
    Cristián Zavala, en el partido entre Colo Colo y Peñarol.

    Una de las pocas certezas que entregó Aníbal Mosa después de la reunión de directorio de Blanco y Negro fue acerca del futuro de Cristián Zavala. El delantero, quien se lesionó en el amistoso frente a Peñarol, no será tenido en cuenta por el Cacique. "Estuvimos analizando, tiene un tema con su rodilla. Hemos recibido la propuesta ayer de la gente de Coquimbo Unido para que nosotros podamos prestarlo nuevamente y hoy se presentó esa alternativa al directorio, la que se aprobó”, planteó el presidente albo.

    También explicó las condiciones. “Vamos a esperar la respuesta de Coquimbo porque esto conlleva una negociación por temas salariales”, apuntó. “Se extendería el contrato y hay un valor que tendría que asumir Coquimbo y otro Colo Colo”, detalló.

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    Sin embargo, los nortinos prefieren actuar con cautela y ponerle freno a la operación. Aunque reconocen el interés por volver a contar con el atacante, quien defendió a los piratas en la segunda mitad del histórico 2025, después de ser cedido por los albos, esperan tener certezas. Les inquieta, particularmente, su condición física.

    Estamos esperando informes médicos”, explica una fuente directiva del equipo aurinegro. El club se reunirá este jueves para abordar la operación y la factibilidad de realizarla. Eso sí, reconocen que, si los plazos de recuperación no son excesivos, el jugador les interesa.

    Cristián Zavala, en un festejo en Coquimbo Unido. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Su casa

    El diagnóstico de la dolencia de Zavala es lapidario: fractura en la rótula de la rodilla derecha. La recuperación se estima en cerca de dos meses. Los piratas quieren certificar que no habrá riesgos asociados a esa condición.

    Al dejar Coquimbo, el delantero había llenado sus redes sociales de palabras de gratitud. "Llegamos a Coquimbo siendo tres, y nos vamos del puerto con un cuarto pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfrute los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”, valoró. “Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca”, planteó.

