Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

Jean Meneses regresa a Chile. Después de un traumático paso por Vasco da Gama, donde el quillotano reconoce hostilidades, firmó por Limache. En diálogo con El Deportivo repasa su ciclo en la selección chilena y analiza a los técnicos que lo tuvieron en la Roja.

¿Por qué usted jugó tan poco en Vasco da Gama?

Es una historia larga. Cuando jugaba en Toluca tuve opciones de ir a otro club de México. Pero los directivos no querían que reforzara otro equipo del mismo país y mi salario era muy alto para una renovación. Entonces, estaba la oferta de Vasco. Pero la única traba era que me tenía que llevar otra persona, que no era mi representante. Me pidieron que no se metiera en la negociación por el tema comisión y todo eso. Les dije que estaba bien, que no había problema, que hablaría con mi representante, quien dijo que no tenía problema, pero quería revisar los contratos para que no hubiera nada extraño. Me fui para allá, les dije el monto que quería ganar. Todo en orden hasta el momento. A los dos meses de haber llegado a Río de Janeiro, me busca esta persona que me llevó y me dice: ‘oye, ¿sabes qué? ahora te toca pagar una comisión’. Yo le dije, ‘¿Comisión de qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es?’.

¿De su bolsillo?

Era bastante dinero. Y yo le pregunté, ‘¿Pero por qué? ¿En qué parte del contrato sale?’ Y me dice: ‘esa es mi forma de trabajar; hay personas que ayudaron para que esto se diera, tengo que responderles a ellos’. Y yo le dije, ‘nunca me lo dijiste’. Hablé con mi representante, viajó para Brasil para arreglar el tema. Entonces él le dice, ‘esto no es así, ¿Cómo se te ocurre? Yo dejé mi comisión de lado para que ustedes hicieran su negocio tranquilo, deben cobrar a Vasco’. Respondió que no, que era un caso aparte, que él trabajaba así, dijo: ‘tengo que responder a gente de Vasco y Toluca’. Mira, Toluca me compró en US$ 5,5 millones y me vendieron en 1,5. Entonces, tú dices… ¿cuál es el negocio? Ya había algo raro. Hablamos con mi representante y le dimos un porcentaje para que el tipo se quedara tranquilo y no molestara. Recibió el dinero y me amenazó: ‘te voy a demandar, no vas a jugar y te van a hacer la vida imposible’. Yo le dije que hiciera lo que quisiera, que cuando llegara el tiempo hablaría.

¿Había gente de los dos clubes?

Pasaron cosas y me di cuenta de que había gente involucrada de ambos clubes. Otros jugadores de Vasco me comentaron la misma situación, que los habían amenazado de que si no pagaban la comisión, no jugaban. Quizás por eso Vasco lleva tanto tiempo peleando el descenso.

¿Quién es esta persona?

No sabría decirte exactamente y tampoco quiero seguir dándole más al asunto. Es un capítulo cerrado. Río de Janeiro es una ciudad hermosa y Vasco es una institución increíble, con una hinchada maravillosa. Estas personas están dañando al fútbol.

¿Chile es el peor equipo de Sudamérica?

No somos los peores, pero el cambio de generación se ha tardado mucho. Había técnicos que venían y decían que lo harían y no lo lograron. Eso pasó la cuenta. Ahora hay un equipo más joven, muchos jugadores con calidad y personalidad. Me pareció bien ese cambio, Chile lo necesitaba.

Son tres mundiales sin asistir...

Falta que el DT que asuma confíe en los jugadores. Tendrá bastantes partidos para agarrar confianza y personalidad.

¿Dejaría a Nicolás Córdova o iría por un nombre más importante como Manuel Pellegrini?

No los conozco. Me gustaría que el próximo DT sea chileno, que vea todos los partidos, que vaya a los estadios a ver a los jugadores, cómo se comportan con y sin balón, no solo en videos o cada tres meses cuando hay fecha eliminatoria.

¿Alude a Ricardo Gareca?

Sí. Es complicado si no ves a los jugadores, si no vas a los entrenamientos de los clubes para ver cuál es la posición que más acomoda al futbolista.

¿Por eso fracasó Gareca?

Esa distancia influyó. Me junté con él en México, conversamos muchas cosas. Es lo que uno quiere, sentarse a hablar, no solo de fútbol, sino también de la familia y todo eso. Estuve con 4 o 5 entrenadores de la selección, Gareca fue el único. Ni Rueda, ni Lasarte, tampoco Berizzo.

¿Por qué usted nunca explotó en la Roja?

Es difícil, a veces te piden cosas que no acostumbras. En León, por ejemplo, yo jugaba libre, me asociaba, aparecía de 9… en la selección debías hacerlo pegado a la línea; uno se siente sin participación y se desespera. Eso me pasó la cuenta.

¿Cuál fue el peor proceso?

En todos se trabajaba de diferente manera, pero Chile quedó más al debe con Rueda y con Gareca, se pudo haber hecho más.

¿Presiona el recambio?

No es presión, solo confianza; tener capacidad y personalidad de encarar los partidos como en tu club. Tal vez cada jugador no se entregó al ciento por ciento, no aprovechó la oportunidad.

La exigencia de reemplazar a Vidal, Sánchez o Bravo...

No, ellos decían que jugaras libre, que tomarían la responsabilidad si pasaba algo. Había confianza, tenías que aprovecharla.

¿Jugaría en grande de Chile?

Lo tengo pendiente, es uno de mis desafíos personales.

¿Cómo ve al torneo chileno?

Se juega muy poco. En México, yo jugaba tres partidos en la semana y en Chile solo uno. Eso te limita mucho para mejorar. Además, si no es un equipo grande, van tres mil personas a los estadios, eso es muy poco.