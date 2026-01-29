Esteban Pavez parte al fútbol peruano. El excapitán de Colo Colo continuará su carrera en Alianza Lima. Se fue decepcionado por el trato que recibió de parte de los albos. “Mi despedida es un poco fría. Merecía al menos una foto, un recuerdo, algo del club y eso me duele. Pienso que los últimos capitanes de Colo Colo se han ido así y eso no puede ser”, dijo en su partida.

También reconoció que quería quedarse y habló de su vigencia, sin desconocer que la gastada relación con Fernando Ortiz fue la causa del adiós ni dejar de valorar la influencia de Pablo Guede, el DT aliancista. "Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día y yo todavía me siento importante. Por algo me llamó Pablo. Hace rato que me venía hablando, otros clubes también me hablaron. Yo la verdad que quería estar en Colo Colo, pero hace una semana tomé la decisión por cosas que estaba viendo, sabía que estaba difícil jugar”, sostuvo.

¿El mejor aval? Los elogios de Ricardo Gareca a la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima

A Perú, Pavez llega respaldado por su trayectoria y por los títulos que consiguió en Colo Colo, aunque también hay un aval que pesa: el de Ricardo Gareca. El Tigre, quien fracasó en la Roja, sigue siendo una voz autorizada en el país incaico, en el que se transformó en ídolo por haber conseguido la clasificación al Mundial de Rusia con el combinado del Rímac. El entrenador consideró al mediocampista en su paso por la selección chilena.

Ricardo Gareca, en su paso por la Selección (Foto: Photosport)

“Pavez es un volante de contención de mucha experiencia y muy profesional. Tiene una carrera importante, es un jugador de jerarquía”, declaró el exseleccionador en el programa Nada Que No Sepa.

“Su juego se basa en la contención y el liderazgo; es un líder dentro y fuera de la cancha. Me parece que es un gran refuerzo para Alianza por su profesionalismo y la experiencia que tiene", insistió, en la misma línea.

Pavez disputó tres partidos con la Selección durante el proceso de Gareca. Sumó 76′ en la caída por 1-2 frente a Brasil, en octubre de 2024. En el mes siguiente, agregó un minuto en el empate ante Perú y sumó nueve ante Venezuela.