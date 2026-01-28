Esteban Pavez deja Colo Colo. Como informó El Deportivo, aceptó la propuesta de Alianza Lima para continuar su carrera. El mediocampista cierra un nuevo ciclo con el Cacique. Lo hace después de ser postergado por el técnico Fernando Ortiz en la recta final de la temporada anterior y sin la certeza de que ese panorama pudiera cambiar en la que está por comenzar.

El volante, de 37 años, acordó vincularse a los Íntimos por dos temporadas, por lo que resulta presumible pensar que clausurará su trayectoria en la escuadra peruana. En la escuadra incaica lo espera un viejo conocido: Pablo Guede.

“Hermanos por siempre”: la sentida despedida de Arturo Vidal a Esteban Pavez

El exvolante de la Juventus y el Barcelona no ahorró conceptos para describir sus sensaciones por la partida de Pavez. “Que difícil es despedirte hermano mío. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día“, planteó, inicialmente, en un posteo en su cuenta en Instagram.

“Gracias por todo. Eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti”, profundizó, en la misma línea.

“Me duele”

El Rey dejó fluir sus emociones. “Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas”, insistió.

El oriundo de San Joaquín finalizó su reflexión con buenos deseos. “Dale con todo porque eres grande. Y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites. Hermanos por siempre”, concluyó.