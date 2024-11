La particular defensa del presidente de Vasco da Gama a Jean Meneses: “No puede ser seleccionado y ser malo”

No ha sido bueno el cambio para Jean Meneses. El delantero chileno aprovechó el mercado de pases invernal para dejar México y emigrar al poderoso fútbol brasileño. Pero lamentablemente, no ha logrado ganarse un lugar en el Vasco Da Gama.

Takeshi, como le dicen al futbolista, sólo suma 290 minutos en cancha, en seis partidos, con sólo dos titularidades y ningún gol. Por lo mismo, uno de los referentes de los “camisas negras”, Edmundo Alves de Souza Neto, lo criticó sin piedad. “Vinieron dos fichajes que me parecieron horribles y gastaron 20 millones de reales en ellos”, dijo el otrora goleador.

Palabras que desataron una ola de cuestionamientos para el formado en San Luis de Quillota, más aún cuando pasaron los encuentros y no logró mostrar su valía. No obstante, el presidente de la entidad carioca -Pedrinho- salió al paso de la reprobación y defendió al ariete.

“Todo el mundo va con que ‘Jean esto o no sé qué’. Analicen con un poco más de calma si juega bien o mal para definir si son buenos o no”, lanzó el timonel. Luego agregó que “contra Vitória hizo un buen partido. Es un contexto que quizás no le permite jugar a su máximo nivel, pero es un buen jugador”.

Y para ponerle un cese definitivo, el ejecutivo lanzó un particular argumentó. “En general, puedes estar jugando bien o mal. No quiero estar hablando del jugador, pero el chico no puede ser convocado por la Selección Chilena y ser malo”.

El problema es que Meneses desapareció de las convocatorias de Ricardo Gareca justo en el momento en que llegó a la oncena remera. De hecho, no estuvo en la doble fecha pasada y tampoco fue considerado para los duelos ante Perú y Venezuela.

Pero a favor del deportista hay que decir que a Vasco no le ha ido bien este segundo semestre y se ubica en el noveno puesto del Brasileirao, con 43 puntos. Y si bien por ahora está clasificando a la Copa Sudamericana, esto en el país mencionado no es un gran mérito, pues 12 de los 20 equipos participantes van a un torneo internacional. Además, ya se despidieron hace rato de la pelea por el título pues están a 25 positivos del líder Botafogo y quedan sólo cinco fechas.